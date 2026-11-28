拡大鏡をかけ、筆を走らせるのは幅2.5ミリ、長さ5ミリ以下の米粒。仙台市の書道家久寿米木重平さん（78）は「米粒ア

拡大鏡をかけ、筆を走らせるのは幅2.5ミリ、長さ5ミリ以下の米粒。 仙台市の書道家久寿米木重平さん（78）は「米粒アート」を手がけ、四字熟語や格言、詩歌など多いときは1粒に15文字前後を書き入れる。

「小さな空間にどれだけ分かりやすく、きれいに文字を書けるかが肝心。 繊細な筆遣いを感じてほしい」。 緻密さと珍しさからひそかに話題を呼んでいる。 （共同通信＝渡辺紗帆） 10月中旬、仙台市の自宅にある作業場「ミクロ夢工房」。

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息の詰まるような静けさの中、ピンセットでつまんだ米粒に筆ペンで1文字ずつ書き進めていく。 この日刻んだのは松尾芭蕉の俳句。 とめやはね、はらいまで分かる精緻な文字が並んだ。 まさに米粒大の白いキャンバスに正確な文字を書き込むため、さまざまな工夫を凝らしている。