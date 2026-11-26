プレスリリース 極右が躍進するドイツの政治状況を背景にしたシュリンクの長篇小説『孫娘』（新潮クレスト・ブックス）、本日発売

新潮社は、本日11月26日、ドイツの巨匠シュリンクによる長篇小説『孫娘』（新潮クレスト・ブックス）を発売します。 つい先ごろ、ドイツの地方選挙でAfDという極右政党が第一党となりましたが、この状況を予言した小説です。

亡き妻の秘密を追った孤独の老人が探し出した孫娘は偏った知識をもつネオナチになっていたのでしたーー。 相容れない思想の壁を越え、遺された二人は魂の絆を紡げるのか。 第二次大戦後のドイツが抱える負の遺産と今も向き合い続ける、巨匠シュリンクの覚悟を感じる一冊、そして『朗読者』に匹敵する感動の小説です。

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「つい先ごろ（二〇二六年九月）、ドイツの地方選挙（ザクセン＝アンハルト州とメクレンブルク＝フォアポンメルン州）でAfD（ドイツのための選択肢）という極右政党が第一党となったことは日本でもかなり大きなニュースになった。 背景には既成政党への不満や、移民流入への反発があると思われる。 右翼政党の支持者が増えただけでなく、この小説に見られるように、歴史を否定する人々、ふたたびナチズムを信奉し、外国人や異教徒の排斥を声高に唱える人たちが目につくようになっているのは残念だ。