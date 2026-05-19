業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員



咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役



ウイスキーの業界を革新するため、研究活動は日常。特に、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という記録を達成。そして、その正確な感覚がブラインドテイスティング大会での連覇に至るまで証明されており。



さらに、2019年にはウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得し、2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。



これらの力強い記録に加え、カクテルにおいても、Bols Around The World 2019日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。



「Destination Bar（目的地となるバー）」という構想に合わせて、直営３店舗に加え、『六本木ウイスキーサロン』『大宮ウイスキーサロン（FC）』と、展開を加速している。全国、そして海外進出を見据えたアートワーキーとなっている。



BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で、多角的に活動している。



除外: 重複したナビゲーションラベル、サイドバーリンク、またはboilerplate（例えば「Opens in new window」、メニュー項目など含む）のようなものは無視すること。



（注）: 原文には、いくつかのドキュメントメントや仮名表記を含有している。 blanda_muzi_vibin、blanda_muzi_vibin_color、blanda_muzi_vibin_text、blanda_muzi_vibin_illustration、blanda_muzi_vibin_interaction、blanda_muzi_vibin_screenshotなどは無視すること。



すべての事業者とブランド名と製品名を尊重してください。

業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B. A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員



プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役



ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。

その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。 同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。





カクテルにおいても、Bols Around The World 2019日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。



東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。 現在は、直営３店舗に加え、『六本木ウイスキーサロン』『大宮ウイスキーサロン（FC）』と、展開を加速。 全国、そして海外進出を見据えた"Destination Bar（目的地となるバー）"構想を牽引している。





BSSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの"川上（製造）から川下（提供）"に至る全ての領域で、多角的に活動している。



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