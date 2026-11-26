プレスリリース 業界初、「コエテコマネージャー byGMO」がAIから教室・スクール運営システムを操作できるMCPサーバーの提供を開始

AIへの指示でお知らせの下書きを作成、管理画面で使える「AIエージェント」も提供 GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社（代表取締役社長：森 輝幸、以下、GMOメディア）は、教室・スクール運営システム「コエテコマネージャー byGMO」において、通学型の学習塾・習い事教室向け業務管理システムとして業界初（※1）となる「MCPサーバー（ベータ版）」の提供を、2026年11月26日（木）より開始します。

あわせて、管理画面のチャットから事務作業を支援する「AIエージェント（ベータ版）」の提供も開始します。 これにより、教室のスタッフは「明日の休講をお知らせしたい」などとAIに依頼するだけで、保護者向けのお知らせ文面を作成できます。 管理画面のAIエージェントではスタッフが確認・修正して下書きを保存できるほか、MCPに対応したClaudeなどの外部AIツールからは、お知らせや授業記録の下書き作成、過去の授業記録の確認・要約なども可能です。 文章作成にかかる時間を削減するとともに、面談や保護者への報告準備の効率化を支援します。

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また、両機能には使い方ガイドの検索機能を搭載しており、システムの専門用語や操作方法を知らなくても、普段の言葉でAIに質問・指示できる点が特徴です。 （※1）GMOメディア調べ（2026年11月時点、公式サイト等の公開情報に基づくWeb調査）。 国内の通学型学習塾・習い事教室・スポーツスクール等向け業務管理システム36サービスを対象に、MCPサーバーの提供有無を比較。 MCP（Model Context Protocol）は、AIと外部サービス・データをつなぐ共通規格です。