業界の常識を疑い、実装まで貫くデザインイノベーションの知見

業界標準をすべて取り入れるのではなく、現場観察から不要な要素を見極め、戦略から実装まで一貫して自社で遂行する手法が重要である。good Inc.の事例を通じて、デザインイノベーターの役割と、大手企業への組織立ち上げ支援や自社D2Cブランド運営の実践が示される。

業界標準を全部載せようとしているように見えます。 薬王堂様の事例では『配送機能は不要』という判断から始めました。 実際、副社長と一緒に店舗を回り、お客さまの行動を見て、業界の常識を捨てる判断に至ったんです。

あなたのケースで、捨てる選択肢の候補はありますか。 『デザイン組織を立ち上げたい』というご相談ですが、5年後の状態から逆算してみませんか。 みずほ銀行様では『部の拡大』ではなく『扱える人材を社内に増やす』方針に切り替えました。 これは、銀行組織でPMが人事異動で入れ替わる前提を、現場で見たから出た答えです。

自社D2C『mate』でも似た方向性を試したことがあります。 市場構造の壁を見極めた上で、戦略を立て直してD2Cへの転換を実装まで自社で動かしました。 戦略を変えるだけでなく、変えた戦略を実装フェーズまで動かせるかが、このケースの論点になりそうです。good Inc.は、戦略・創造・実装を1人の人間で貫く独自の専門人材「デザインイノベーター」を中核に据え、クライアントワーク（デザインパートナー事業）と自社事業（社会実装事業）を循環させる「デザインイノベータープラットフォーム」を運営するデザインカンパニーです。

デザインパートナー事業では、株式会社みずほ銀行のデザイン組織立ち上げや、株式会社薬王堂の初の自社アプリ「ヤクオーダー」の開発組織立ち上げなど、大手企業の事業変革を伴走支援。 社会実装事業では、自社D2Cブランド「mate」（愛犬とその家族のためのライフスタイルブランド）、創造性プログラム「THINKING」（AI時代の着眼点・問い力・課題設定力を育てる事業）を運営しています





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デザインイノベーション 組織立ち上げ D2C 戦略と実装 業界常識の見直し

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