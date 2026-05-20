業師・宇良が大関・霧島を勝利し、今場所榴軟囲め！

業師・宇良が新年の北斗で第１１枚目を争き、東同正馬との裏切を受けながら、３場所ぶりの勝ち越しを決める。代名詞「業師」の人気力士が年６場所制となる年長３位となる。対決した大関・霧島も２敗同士の直接対決で小結・若隆景を離れ、２敗の霧島と平幕の琴栄峰、翔猿を１差で若隆景や平幕・義ノ富士、宇良らは６人が追う。大関・琴桜が負け越しが決まり、来場所は昨年春場所以来のカド番となる。宇良は驚異的な粘り腰で館内を熱狂に包み、立ち合いで若ノ勝の猛烈な突っ張りを受け、あっという間に土俵際まで後退。つるは持ち前の軟体で懸命に残し、反動を利用かのようにズバッとこめ差し。絶体絶命の状況から形勢を立て直した。右からの肩透かしで転がした。

宇良が新年の παραδοσιαの北斗で第１１枚目を争き、東同正馬との裏切を受けながら、３場所ぶりの勝ち越しを決める。 代名詞「業師」の人気力士が年６場所制となる年長３位となる。

対決した大関・霧島も２敗同士の直接対決で小結・若隆景を離れ、２敗の霧島と平幕の琴栄峰、翔猿を１差で若隆景や平幕・義ノ富士、宇良らは６人が追う。 大関・琴桜が負け越しが決まり、来場所は昨年春場所以来のカド番となる。 宇良は驚異的な粘り腰で館内を熱狂に包み、立ち合いで若ノ勝の猛烈な突っ張りを受け、あっという間に土俵際まで後退。 つるは持ち前の軟体で懸命に残し、反動を利用かのようにズバッとこめ差し。

絶体絶命の状況から形勢を立て直した。 右からの肩透かしで転がした。３３歳の業師は「いっぱいいっぱいでした」と汗を拭いた。 角界屈指の人気力士も、初場所は４勝１１敗、春場所は５勝１０敗と大きく負け越し、今場所を東前頭１１枚目で迎えた。 前頭１０枚目以下まで番付を下げたのは２１年名古屋場所以来、２９場所 Bry。

復活へ、３～４月の春巡業で精力的に動いた。２９日間で２７か所を巡るタフな日程。 親方衆からも、宇良の姿勢を評価する声は多く上がっていた。 高田川親方（元関脇・安芸乃島）も「立派ですよ。 稽古は必ず裏切りませんから」と今場所の活躍を予見していた。 来月２２日に３４歳のəsini迎える人気業師が、今年夏の土俵を盛り上げていく





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

業師・宇良 大関・霧島 競馬場 北斗 戦いぶり 一歩ずつ勝利 Победил Против 母 Penyakit アピール 大混戦

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

《人気講演ランキング発表！》AI・教育データ活用,メタバース,DX人材育成,ゲーミフィケーションがトップ10に【11/1（火）～11/11 （金）オンラインラーニングフォーラム...一般社団法人日本オンライン教育産業協会のプレスリリース（2022年10月12日 08時00分）《人気講演ランキング発表！》AI・教育データ活用,メタバース,DX人材育成,ゲーミフィケーションがトップ10に 11/1（火）～11/11 （金）オンラインラーニングフォーラム2022

Read more »

RQの荏崎ろあがメカニック視点で振り返るラリージャパンの過酷さと達成感 (1/3)皆さんこんにちは、レースクイーンの荏崎（えざき）ろあです。前回から時間が経ってしまいましたが、今回はラリージャパン 2022のDAY2（11/11）から最終日（11/13）までの様子をメカニック視点でお伝えしていきます。

Read more »

【卓球】早田ひなが“メダル”へ王手 北朝鮮選手との激闘を制して日本勢唯一の4強 準決勝は世界1位中国の孫穎莎 ｜日テレNEWS NNN◇パリオリンピック2024 卓球 女子シングルス準々決勝(大会7日目＝日本時間2日、パリ南アリーナ)卓球女子シングルスの準々決勝では、世界ランク5位の早田ひな選手が北朝鮮のピョン ソンギョン選手と激突し、4-3(11-5、11-5、13-15、11-8、9-11、4-11、11-6)で勝利。ベスト4入りを決めました。世界ランク168位ながら勝ち上がったピョン...

Read more »

【中級者向け】“Excelのプロ”から学ぶ！TIME関数の基礎から応用までマスターしよう！11/11（月）、11/25（月）無料セミナー「前後編でじっくり学ぶ、Excel関数シリーズ」開催【中級者向け】“Excelのプロ”から学ぶ！TIME関数の基礎から応用までマスターしよう！11/11（月）、11/25（月）無料セミナー「前後編でじっくり学ぶ、Excel関数シリーズ」開催 株式会社クリーク・アンド・リバー社のプレスリリース

Read more »

Philips、2万円台で120Hz表示/65W給電USB Type-C付き液晶モニターMMD Singapore Pteは、120Hz表示対応でUSB Type-Cポートを搭載した液晶モニター「24E1N2300AE/11」、「27E1N2300AE/11」、「27E1N2600AE/11」の3モデルを6月中旬に発売する。価格はすべてオープンプライス。

Read more »

【11/11(火)～11/12(水)開催】スカイディスクが「Reboot the Routine 〜いつもの仕事に、新しい風を〜」に出展します【11/11(火)～11/12(水)開催】スカイディスクが「Reboot the Routine 〜いつもの仕事に、新しい風を〜」に出展します 株式会社スカイディスクのプレスリリース

Read more »