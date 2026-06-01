森香澄がPEACH JOHN新作発表会でサプライズ誕生日ケーキに感激 限定ポップアップショップが渋谷で開催

タレント・フリーアナウンサーの森香澄がPEACH JOHNの新作記者発表会に登壇し、誕生日ケーキのサプライズに喜びを表した。期間限定ポップアップショップが渋谷で開かれ、夏らしいランジェリーやビューティーアイテムが展示される。

タレントでありフリーアナウンサーとして活躍する 森香澄 が、6月1日に東京都内で開催された PEACH JOHN 主催の記者発表会に特別ゲストとして登壇した。 イベントは同ブランドが新作ランジェリーコレクション「 人魚のブラ 」および 森香澄 とのコラボ商品を発表することを目的に企画され、加えて期間限定 ポップアップショップ 「 PEACH JOHN SUMMER OASIS」のオープンを記念して行われた。

森は本イベントのミューズとして、6月16日に迎える31歳の誕生日を前に、ファンやメディア関係者の前で新作の魅力を熱く語り、プロモーション活動に意欲的な姿勢を示した。 発表会のハイライトは、舞台袖から突然現れた貝殻モチーフが施されたピンク色の誕生日ケーキだった。 サプライズに驚きと喜びを隠せなかった森は「かわいいです！ 本当に嬉しいです」と笑顔でコメントし、会場は一層盛り上がりを見せた。

さらに、誕生日が近づく中で届いたPEACH JOHNのメルマガに対し、「これまでメルマガからしかお祝いをもらっていなかったので、今年初めて直接お祝いされたことがとても感激です」と感謝の言葉を述べ、ファンとの絆を改めて確認した。 ポップアップショップ「PEACH JOHN SUMMER OASIS」は、6月1日から14日まで東京・新宿のルミネ新宿2階にあるギャラリー2で開催され、来場者は香りと光、素材が織り成すロマンチックな空間で夏のときめきを体感できるよう設計されている。

空間は五感に訴える演出が施され、甘い魔法がかかったような雰囲気の中で、夏らしいランジェリーやビューティーアイテム、ルームウェアなどが5つのテーマエリアに分かれて展示されている。 来場者は各エリアで実際に商品に触れ、試着体験やビューティーカウンセリングを受けられるほか、期間限定のフォトスポットやオリジナルの香りアイテムの販売も行われ、夏のファッションとリラクゼーションを同時に楽しめる場となっている。

この取り組みは、PEACH JOHNがブランドイメージを刷新し、若い世代を中心に新たな顧客層を獲得する戦略の一環として位置付けられる。 森香澄とのコラボは、同ブランドのミューズとしての信頼と影響力を活かし、SNSやメディアを通じた情報拡散効果が期待されている。 今後も同社は季節ごとのテーマ性を持ったポップアップや限定商品を展開し、ファンとの交流を深めながら市場でのプレゼンスを高めていく方針だ





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