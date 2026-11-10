森泉が潜入した麻布台ヒルズ豪邸の秘密 小泉純一郎元総理やブッシュ前大統領との関わり

テレビ朝日系『プラチナファミリー』で森泉が潜入する都内一等地の3階建て大豪邸。家主の母親が大切にした百年以上の着物や千住博氏との交友など、華やかで知られざる素像が明かされる。

テレビ朝日系のバラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、10日午後7時から放送される。この回のMCには 小泉孝太郎 氏と 高嶋ちさ子 氏が就いている。

番組では、タレントの森泉氏が都内一等地に位置する有名人の3階建て大豪邸へ潜入する。森泉氏は家主夫妻の知られざる素顔に迫り、邸内の豊富なコレクションや歴史的なエピソードを通じて、家主の正体に迫っていく。

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邸内から読み解く家主の背景と嗜好

日本のインバウンド増加に関与しているという家主の邸内には、立派な和室が設けられている。桐ダンスの中には、家主の母親が大切に保管してきた100年以上前に制作された高価な着物が入っている。これらの品々は、家主の家庭における伝統への敬意と、文化的な背景の深さを示唆している。

ワインセラーやパントリーには、多彩なお酒が整然と並べられており、ワイングラスや著名な焼き物でおいたおちょこなども見られる。森泉氏はこれらを見て「イメージ通り。お酒の楽しみ方を分かっている感じがする」と話し、家主らしさへの納得感を示した。これは単なる豪華さではなく、洗練されたライフスタイルの一端である。

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海外育ちの奥様と洗練された空間設計

シックで広々としたダイニングキッチンでは、料理上手な奥様が活躍している様子などが描かれる。奥様は幼少期をオランダで過ごした元俳優であり、華やかな経歴の持ち主である。家主の知人や著名人を招いたパーティーでたびたび腕を振るっているという。

リビングに隣接するテラスには、アート作品のような椅子が置かれている。森泉氏はそれを見つけて大はしゃぎをするが、その椅子が麻布台ヒルズを手がけたデザイナーの作品であると判明した。この事実からも、家主が日本のインバウンド増加に関わりがある人物であるという手がかりが得られる。

千住博氏との縁と国内外の大物たちとの交流

世界的に有名な焼き物が並ぶ一角では、日本画家の千住博氏の作品が確認できる。実は家主は、千住三兄妹の長男である千住博氏と同級生である。この関係性が、邸内の装飾品や文化的な選好性に影響を与えている可能性がある。

2004年に羽田空港第2ターミナルがオープンした際には、博氏の作品「銀河 GALAXY」の制作に家主が参加し、星を描き加えたというエピソードも語られる。これは、家主が公共プロジェクトや文化的な大規模事業に直接関与していたことを示す具体的な事実である。

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邸内には、ブッシュ元大統領と握手している写真も発見された。その写真の後方には、小泉純一郎元総理の姿も写っており、家主が大物たちと時代を動かしてきた人物であることがうかがえる。このような写真の存在は、家主の社会的な地位やネットワークの広さを如実に物語っている。

ランドリー室の設備と隠された親族関係

ランドリー室では、スーツのしわをとる装置が発見された。森泉氏はそれを見て「スーツのイメージがある」と納得する場面も見られた。高級な衣類を管理するための設備は、家主のビジネススタイルや慎重な性格を反映している。

番組のスタジオでは、高嶋ちさ子氏が「（石原）良純さんだったら笑うけど！」と名推理をするひと幕もあった。これは、家主の叔父と父親が超有名人であることを示唆しており、番組最終的に家主の正体が明かされることが期待される。