お笑い芸人の森本しんたろうがMCを務めるYouTubeチャンネル「大人の良品店」の最新回が24日に公開され、元トリオ・トンツカタンのメンバーであるお抹茶がゲストとして出演。2人は今年4月のトリオ解散…

トンツカタン森本 （C）ORICON NewS inc. お笑い芸人の森本しんたろうがMCを務めるYouTubeチャンネル「大人の良品店」の最新回が24日に公開され、元トリオ・トンツカタンのメンバーであるお抹茶がゲストとして出演。2人は今年4月のトリオ解散後、初のメディア共演となった。

動画は和やかなムードでスタート。 お抹茶が「解散してから10年ぐらい経っていますから」とボケると、森本がすかさず「そんな経ってない！ 」とツッコミを入れ、「1年も経ってないし、定期的に会っています」と解散後も交流が続いていることを明かした。 人力舎の養成所時代、すでに「神童」「ツッコミの名手」と呼ばれ、入学からわずか2ヶ月でテレビ番組のネタ見せに異例の抜擢を受けそうになったという森本。

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しかし、当時は若さもあってか「大トガり人間」だったため、授業をサボったことでチャンスを逃したという、今だから笑えるエピソードも明かされた。 トリオ解散後の心境について、森本は「やれる仕事は全部やっている」とさまざまな番組のMCを務めている近況について話し、「解散は結構寂しいイベントではありますけども、よかったと思えるのはその辺かもしれないです」と吐露。

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「一人になったことによってフットワークは軽くなったよね」という森本に、お抹茶も「それはかなりでかいですよ。 （自分次第で）働くこともできるし、逆に休むこともできるっていう」とうなずいた。 さらに、今年9月に「トンツカタン森本」から「森本しんたろう」へ改名した森本は、堂本剛の大喜利イベントの“天の声”（進行）を務めた際、観客にSixTONESの森本慎太郎だと誤解を与えてしまった“事件”についても告白。

「『森本しんたろうです』とあいさつしたら、ざわざわざわってなって（笑）。 絶対SixTONESだと思うよなと思って、『皆さん、たぶんぬか喜びです』って説明しました」と改名の弊害について笑いを交えて語っていた。