森川智之、ロバート・ダウニーJr.から直々メッセージ受諾MCU復帰作の日本語版を担当

ロバート・ダウニーJr.監督・出演映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の日本語吹替に声優・森川智之が起用され、本人から特別メッセージが寄せられた。藤原啓治さんの遺志も受け継ぎ、12月18日の公開に備える。

声優の 森川智之 が、ハリウッド大作映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の日本版吹替で主演を務めることが正式に発表された。この映画は12月18日に日本と米国で同時公開され、世界中のファンから熱い注目を集めている。ロバート・ダウニー・Jr.演じるドクター・ドゥームの声を担当することになり、声優としてのキャリアを築いてきた森川にとって大きな役回りとなる。

ロバート・ダウニーJr.から特別ビデオメッセージ届く

ロバート・ダウニー・Jr.が日本のファンに向けて送った特別ビデオメッセージの中で、森川智之が日本語吹替を担当することが自ら明かされた。この映像では、MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）作品への復帰を記念し、ダウニー・Jr.自身が「森川智之さんが日本語吹替版を担当されることになりました。最高です！」と語っている。また、日本の観客に自分の演技を届けられることを楽しみにしているという期待感も述べた。

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藤原啓治さんの遺志継承と業界内の関係性

ダウニー・Jr.は、過去の『アイアンマン』シリーズから森川ではなく故・藤原啓治さんが自身の吹替を担当してきた経緯にも言及した。藤原啓治さんの遺志は受け継がれ、レガシーを携えて新たな映画館でのお会いを呼びかけた。森川自身も藤原さんからアニメ『クレヨンしんちゃん』の野原ひろし役を受け継いでおり、同期として声優業界で新人時代を共に過ごした間柄でもあった。藤原さんの想いも含めて、がっかりさせたくないという強い思いを表明している。

森川智之の受諾反応と40年の集大成としての意気込み

この直々のコメントを受けた森川智之は、初めに「ちょっとグッときちゃいましたね。これAIじゃないですよね（笑）？」と驚きの反応を示した。世界で名だたる映画俳優からの特別オファーに対し、声優として40年間の経験の集大成として演じきりたいと決意を固めた。MCU作品での主演級役職はキャリアの転換点となるものであり、精一杯力を出し切りたいと述べている。

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約7年ぶりのMCU復帰とドクタードゥームの役割

本作は、『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来、約7年ぶりのMCU復帰となるロバート・ダウニー・Jr.の復帰作である。かつてアイアンマンとして世界を救った男が、今度はアベンジャーズを脅かす最大の敵として立ちはだかるという衝撃の展開が展開される。未だに謎に包まれているドクター・ドゥームが一体何者なのかについて、世界中から注目が集まっている状況だ。

12月18日公開と多様な上映フォーマットの魅力

12月18日の日米同時公開に向けて、日本版予告編も解禁された。INFINITY VISION、Dolby Cinema、4DX、SCREENX、プレミアラージフォーマットでの上映も決定しており、各フォーマットのビジュアルが公開されている。ドクター・ドゥームをステンドグラスで表現したINFINITY VISION版など、アベンジャーズを窮地に追い込む恐ろしいパワーを持ったキャラクターの"闇"が垣間見えるビジュアルとなっている。森川はファンの関心に応え、作品の成功のために全力を尽くすと意気込んでいる。