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森崎ウィンと向井康二の映画「（LOVE SONG）」がDVDおよびBlu-ray Discで2冠を達成

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森崎ウィンと向井康二の映画「（LOVE SONG）」がDVDおよびBlu-ray Discで2冠を達成
森崎ウィン向井康二（LOVE SONG）
📆6/10/2026 7:47 PM
📰sakigake
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映画「（LOVE SONG）」のDVDおよびBlu-ray Discが、6月11日に発表された「オリコン週間映像ランキング」で2冠を達成した。同日付の「オリコン週間DVDランキング」では、「（LOVE SONG） DVD豪華版」が初週売上0.6万枚で1位を獲得し、「（LOVE SONG） DVD通常版」も週間売上0.2万枚で4位にランクインした。「オリコン週間Blu-ray Discランキング」では、「（LOVE SONG） Blu-ray豪華版」が初週売上1.1万枚で1位を獲得した。

森崎ウィン 向井康二 が主演を務めた映画「 （LOVE SONG） 」の DVD およびBlu-ray Discが、6月11日に発表された「 オリコン週間映像ランキング 」で2冠を達成した。 同日付の「オリコン週間 DVD ランキング」では、「 （LOVE SONG） DVD 豪華版」が初週売上0.6万枚で1位を獲得し、「 （LOVE SONG） DVD 通常版」も週間売上0.2万枚で4位にランクインした。

「オリコン週間Blu-ray Discランキング」では、「（LOVE SONG） Blu-ray豪華版」が初週売上1.1万枚で1位を獲得した。 本作は、世界的に人気のあるBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、共にアジアにルーツを持つ森崎と向井がW主演を務める日タイ共同制作映画。 東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が心を通わせていく姿を、温かな視点で描いたラブストーリーとなっている。 映画「（LOVE SONG）」は、2025年10月に公開された。

本作は、森崎ウィンと向井康二のW主演を果たした初めての映画作品となる。2人はSnow Manという男性アイドルグループに所属しており、アイドル活動の傍ら、俳優としても活動している。 森崎と向井は、共にアジアにルーツを持つことから、日タイ共同制作映画として制作された。 本作の監督は、タイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー。 彼は、世界的に人気のあるBLドラマ「2gether」を手掛けたことで知られている。

チャンプ監督は、映画「（LOVE SONG）」で、森崎と向井がW主演を務めることについて、「2人が共にアジアにルーツを持つことから、日タイ共同制作映画として制作することができました。2人がW主演を務めることで、映画の世界観がより豊かになります」と話している。 本作は、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が心を通わせていく姿を、温かな視点で描いたラブストーリーとなっている。 映画「（LOVE SONG）」は、2025年10月に公開された。

本作は、森崎ウィンと向井康二のW主演を果たした初めての映画作品となる。2人はSnow Manという男性アイドルグループに所属しており、アイドル活動の傍ら、俳優としても活動している。 森崎と向井は、共にアジアにルーツを持つことから、日タイ共同制作映画として制作された

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森崎ウィン 向井康二 （LOVE SONG） DVD Blu-Ray Disc オリコン週間映像ランキング 日タイ共同制作映画

 

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