森半の歴史と革新、そしてスシローのスイーツ開発に活きるパティシエたちの情熱

老舗茶舗「森半」の長い歴史と技術、そして回転寿司チェーン「スシロー」におけるスイーツ開発の取り組みを紹介。森半は創業以来、伝統と革新を両立させ、氷茶や泡立つ抹茶オーレなど時代を超えて愛される製品を生み出してきました。また、茶師としての技術も高く評価され、数々の大会で優勝。2009年には日本茶鑑定士の資格を取得し、現在も原料調達責任者として国内各地を巡っています。一方、スシローでは年間約50種類の新作スイーツを開発し、常に新しい驚きを提供することを目指しています。商品開発部には多様な経歴を持つ専属パティシエが在籍し、それぞれの経験を活かして試行錯誤を重ね、こだわりのスイーツを生み出しています。両社に共通するのは「品質へのこだわり」と「お客様第一」の姿勢です。

森半は天保7年（1836年）に歴史ある日本茶の産地である京都・宇治にて創業したお茶の老舗ブランドです。 創業以来、「信頼される品質」を追求し、伝統を大切にしながらも革新的な製品開発を続けています。

約100年前には「氷茶」、約60年前には日本緑茶初の真空缶詰、約30年前には「泡立つ抹茶オーレ」など、時代を先取りした人気商品を生み出してきました。 茶葉や抹茶、ティーバッグ、スイーツなど幅広い商品を提供し、その高品質な製品は国内だけでなく世界約30ヵ国に輸出されています。

また、茶師としての技術も高く評価され、1998年と2002年に全国茶審査技術競技大会で優勝。1999年から2001年には、京都府茶審査技術競技大会で初の3年連続優勝を達成しました。2002年以降も数々の大会で優勝し、2009年には日本茶鑑定士協会認定の日本茶鑑定士の資格を取得。 現在は森半の原料調達責任者として日本全国を巡り、茶葉の品質確保に努めています。 一方、スシローでは「おいしく、わくわく、ぞくぞく。 」というコンセプトの下、こだわりのスイーツを提供しています。

定番スイーツに加え、年間約50種類の新作スイーツを次々と開発。 お客様が毎回新しい発見や驚きを感じられるよう、商品開発に取り組んでいます。 スシローの商品開発部には専属パティシエが在籍し、パティシエを含むメンバーが最新の情報を集め、試行錯誤を重ねながら新商品を生み出しています。

メンバーそれぞれが異なる経歴を持っており、製菓学校卒業後、一流ホテルのパティシエとして勤務した経験を持つ者、大手菓子メーカーでデザート開発に従事した者、人気ケーキ店で店長兼シェフ・パティシエとして活躍した者など、幅広い知識と経験を活かしてスイーツ開発に挑戦しています。 これらの経験を統合し、スシローならではのユニークで高品質なスイーツを提供し続けています





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