森保監督、チュニジア戦で第2戦のジンクス打破へ意気込み『前回の痛い思いを生かす』 長友がミーティングで気合注入

FIFAワールドカップ2026北中米大会、日本代表は1次リーグ第2戦チュニジア戦を控え、森保一監督が公式会見で意気込みを示した。前回カタール大会のコスタリカ戦に似た状況で4大会連続未勝利の第2戦難題に、吉田麻也や長友佑都らベテランがチームを引っ張る。過去の失敗を活かし、ジンクスを打破してベスト16進出を目指す。

【モンテレイ（メキシコ）19日（日本時間20日）＝飯岡大暉】FIFA ワールドカップ2026 （W杯）北中米大会の1次リーグ第2戦 チュニジア戦 を20日（同21日）に控え、 日本代表 の 森保一 監督（57）が決戦会場のモンテレイスタジアムで公式会見に出席した。

日本が苦手とする第2戦に向けて、意気込みを口にした。

「前回（22年カタール大会のコスタリカ戦）と同じシチュエーションではないが、１戦目トップトップと言われる強豪と戦っていい試合をして第２戦で向かうのは同じような状況。 前回の痛い思いをした経験を、今回は結果を持って、経験を生かせるようにチームとして全力でパフォーマンスする、全力で勝利をつかみ取る、勝ってサポーターと喜びを分かち合えるようにできれば。 選手たちはオランダ戦の戦いは、オランダ戦。

このチュニジア戦がもっと厳しくなる戦いを想定して、気持ちの部分でも戦術的にも準備してくれている」前回の22年カタール大会は1次リーグ初戦で格上ドイツに2－1と金星を挙げながら、第2戦ではコスタリカに0－1で完封負け。 初戦でスペインに0－7で敗れていた相手に苦戦した。 相性の悪さは選手たちも自覚。 DF長友佑都（39＝FC東京）は、前回大会と「シチュエーション的にはちょっと似ている」として、17日に選手ミーティングを開催した。

過去の4大会で一度も勝てていない第2戦の難しさをチームメートに説き、気を引き締めていた。 日本代表はFIFAワールドカップ2026北中米大会のグループステージ第2戦、チュニジア戦を目前に控え、モンテレイスタジアムで森保一監督が公式会見を行った。 試合は日本時間20日から21日にかけて開催される。 監督は、初戦で強豪オランダと接戦を演じたものの、続く第2戦で過去に苦杯を舐めてきたチュニジアとの対戦という、カタール大会のコスタリカ戦に似た状況にあると指摘。

前回の失敗を教訓にし、今回は結果で示すこと意気込みを語った。 選手たちも、この一戦の重要性を理解しており、森保監督と同様に過去の第2戦の不振を打破するための意識改革と戦術的な準備を進めている。 森保監督は会見で、我々は前回カタール大会の第2戦と同じシチュエーションではないが、初戦で強豪と戦った後に第2戦を迎えるという点では共通点があると説明。 前回はコスタリカに0-1で敗れ、ベスト16進出を逃す要因となった。

その反省を活かし、今回は全力で勝利を掴み取り、サポーターと喜びを分かち合いたいと述べた。 また、選手たちには、オランダ戦の内容と、それに続くチュニジア戦のより厳しい戦いを想定し、メンタル面と戦術面の両方で準備をしていると評価した。 過去のワールドカップにおいて、日本の第2戦は4大会連続で勝利を収めていないというジンクスが存在する。 特にカタール大会では、初戦のドイツ戦で歴史的勝利を挙げながら、第2戦のコスタリカ戦で完封負けを喫し、格段に厳しい戦いとなった。

この第2戦の難しさは選手たちにも自覚されており、ベテランDF長友佑都は、チームメートに対して過去4大会の不振を説く選手ミーティングを開催。 状況はカタール大会と似ているが、その経験を活かして突破を目指すと気合を入れた。 チュニジア戦の勝敗は日本のベスト16進出に直結する重要な試合となるため、チーム一丸となってジンクス打破に挑む





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森保一 日本代表 ワールドカップ2026 チュニジア戦 第2戦のジンクス 長友佑都 ベスト16 カタール大会

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