森保監督、遠藤離脱で町野追加招集を明かす

ダラスで開催中の北米W杯に先立ち、森保一監督が遠藤航の怪我離脱と町野修斗の追加招集理由を説明。ボランチ編成の堅固さと町野の多様な貢献を強調した新戦術

2024年6月13日、米テキサス州ダラスにて開催される 北米W杯 （対戦開始日：14日）に先立ち、日本代表の 森保一 監督が試合会場で前日会見に出席した。 森保監督は新年度の戦力構成を再確認し、主将だったMF 遠藤航 が左足の怪我により3日間前に離脱したことを報告した。

遠藤選手の欠落を補完する形で、FW町野修斗が追加招集されたが、役割の違いについて森監督は詳細に語った。2005年にW杯で開幕試合を戦った際に同じポジションに起用されたMF・瀬古希、板倉光耶、冨安勇斗などを例に出し、ボランチラインアップは十分に「埋められる」状態にあると説明した。 町野選択の理由は戦術的側面だけでなく、精神面・チームの雰囲気に与える影響も大きいと語り、彼が前線でのハードな守備を担い、チーム全体の守備統制と攻撃力を高めることが期待できると末筆した。

森保監督は遠藤航の今後の復帰可能性についても言及し、彼が復帰タイミングを見極めて再登場を計画していることを示した。 彼はウェンリッチランドでの最近のトレーニング成果を踏まえ、施策を緻密に検討していると述べた。 更にW杯第2大会目としての経験と自律性を強調し、板倉選手を「ダイナミックなポリバレントとして扱う」ことで、組織全体に多層的な攻撃と守備の柔軟性をもたらすことに自信を語った。

町野修斗が追加招集された背景には、前線での臨機応変な守備能力と、プレー以外でもチームにとってプラスとなるカリスマ性やリーダーシップを兼ね備えている点が挙げられた。 森監督はさらなる試合分析の中で、チーム性能向上に向けて監督自身の決断力とチームビルディングの進歩を示し、今回の選戦で日本代表がどのように組織化されるかを示唆した。 自身の判断を裏付ける一環として、ポジショナルセットアップの詳細なイメージも共有し、サポート体制の透明性を確実に保った――





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