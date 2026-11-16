森保監督最後の日本代表戦、パラグアイ戦へ強気構想

17日に行われる日本代表とパラグアイの親善試合は、森保一の監督としての最後の指挥になる。第三国での戦いで勝利を収め、次の世代へつなげる意気込みを示している。

日本代表 は14日、 シンガポール で開催された国際親善試合でブラジル代表を3-2で撃破し、劇的な勝利を収めた。この試合では 久保建英 選手が先制ゴールを挙げるなど、 中村敬斗 選手や代表初ゴールを決めた 坂元達裕 選手らの活躍が目立った。

森保監督ラストマッチの核心

17日に同じくシンガポールで行われるパラグアイ戦は、森保一監督が日本代表の指揮を執る最後の試合となる。2018年からトップチームの監督に就任以来、2022年のワールドカップではグループステージを首位で突破し最終順位9位となるなど長きにわたりチームを率いてきた。

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当初は2027年1月に開幕予定だったアジアカップ終了後に退任する予定だったが、開催日程の変更により延期となった。さらに12月30日の代表戦が中止となったことで、今回の親善試合が体制のラストゲームとなった。

勝利へのこだわりと戦略

集大成となる一戦を翌日に控え、森保監督はまず勝利への思いを強調した。これまで一戦一戦勝ちにこだわって最高の準備をし尽くしてきたとし、次なる試合でも同じ姿勢で臨む考えを示した。

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第三国、シンガポールでの戦いであるため、国内だけの強さではなく、アウェーの環境や日本のホーム以外の環境でも力を発揮して勝つことの重要性を指摘した。これはこれから世界のトップを目指して戦う日本代表にとって非常に大切な点であるとしている。

大胆な選手入れ替えの意図

出場メンバーについては大胆な入れ替えを示唆した。明日の試合が自身の最後かもしれないものの、日本のサッカーの歴史はここから未来へとつながっていく一試合であると位置づけている。

これまで通り選手層を厚くするチームとして、より大きなパワーを持つために明日も大幅にメンバーを入れ替えて戦いに挑む方針を明かした。これにより日本の総合力として戦うことを目指すとしている。

選手たちへの熱いエール

森保監督は選手たちに対し、誰が出ても勝ち、誰と組んでも機能するという点を常々伝えてきたと振り返った。ワールドカップの舞台でもそのようなチャレンジをしてきた経験を生かしてほしいと語った。

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明日の試合でも同じ精神で戦うよう選手たちに求め、結果をもって自信と勇気を未来へ持ち帰れるよう期待を寄せた。この試合を通じて、次の体制へのバトンタッチと、日本サッカーのさらなる飛躍へつなげる意欲を示している。