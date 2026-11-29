サッカー男子日本代表の森保一監督が11月29日、エディオンピースウイング広島で行われたなでしこジャパン対ブラジル女子代表戦のキックインセレモニーに参加した。最後の指揮を終えた監督の心境と、今後の欧州でのキャリア構想について詳しく伝える。

サッカー男子日本代表の 森保一 監督は11月29日、広島県広島市にある エディオンピースウイング広島 を訪れ、 なでしこジャパン と ブラジル女子代表 による親善試合の キックインセレモニー を行った。この日は1万人を超える観客が詰めかけ、森保監督に対して熱狂的な歓声を贈った。

森保監督にとって今回の広島での活動は、11月にシンガポールで行われたA代表最後の指揮を終えた後、現役時代から長年過ごした土地への凱旋ともいえるものだった。多くのファンや関係者の期待を背負い、ピッチ上に姿を見せた瞬間、スタンドからは大きな拍手と声援が巻き起こった。

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キックイン初体験の緊張と技術への謙虚な姿勢

森保監督自身によると、キックインセレモニーのキッカーを務めるのは今回が初めてのことだったという。試合の始まりを告げる重要な役割を任されたことで、森保監督は相当な緊張感を抱いていたと明かしている。本人は「監督としてロッカーから試合に出るよりも、今日の方が脈が上がった」と語り、その高ぶった心境を率直に告白した。

緊張の高まりからか、放たれたキックインのボールは意図した軌道から逸れ、右方向へ大きくずれてしまった。森保監督自身もボールの動きを見て「ずれた！と思って…」と苦笑いを浮かべ、完璧なキックインとはならなかったことを認めた。しかし、本人は「許容範囲で（笑）」と軽く流し、その瞬間の状況を笑い話として捉えている。

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このミスに対して森保監督は、自身のプレイスタイルを振り返り「もともと技術系の選手ではない。選手時代も頑張る系の選手だったので、細かい技術は足りないと自分自身も認識できた」と謙虚に総括した。指導者としての自覚を持ちつつ、現役時代の自身の技術的な限界を冷静に分析する姿が見られた。

A代表最終指揮終了後の「就活中」な現状

A代表での最後の指揮をシンガポールの地で見事に締めくくった森保監督は、現在の自身の状況について「就活中」と表現している。シンガポール遠征からの帰国後、海外のクラブチームからの関心を集めていることを明かしており、「照会はいろいろといただいてる」と事実関係を認めた。

ただし、具体的な契約交渉の段階にはまだ入っていないとして、「正式にオファーがあった時に考えさせていただければ」と慎重な姿勢を示した。既に複数の団体から接触を受けているものの、現時点で決定すべき結論はなく、オファーの内容を十分に検討した上で次の一歩を踏み出す考えだ。

欧州での指導者キャリア継続と次のステップ

森保監督は、今後は欧州での監督キャリアを継続させることを強く希望している。日本のサッカー界で培った経験や知見を国際的な舞台でどのように活かせるかについて、具体的なビジョンを持っているようだ。その準備として、今後は欧州などでの勉強も視野に入れ、新たなステージへの備えを着実に進めていく方針である。

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広島での凱旋公演を経て、森保監督の次の舞台がどこになるのか、そしてどのクラブとどのような契約を結び指導を行っていくのかに、国内外のサッカー関係者の注目が集まっている。11月29日の広島での出来事が、その新たなキャリアの始まりを告げる重要なエピソードとなったのは間違いない。