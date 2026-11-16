日本代表の森保一監督がパラグアイ戦で采配を振るう。ＦＩＦＡランク１７位の日本が、８年の指揮の締めくくりとして若手起用と勝利を目指す戦略と、過去の輝かしい戦績を紐解く。

サッカー 日本代表 （ＦＩＦＡランク１７位）は、現地時間１６日に発表された通り、１７日にシンガポールにて パラグアイ 代表（同３３位）と親善試合を行う。この試合は、２０１８年７月２６日に就任して以来、日本サッカー史上最多の試合数を指揮してきた 森保一 監督（５８）にとって、最後の公式戦となる歴史的な一戦である。試合会場で開かれた会見において、森保監督はＷ杯で雪辱を果たしたブラジル戦から先発メンバーを大幅に入れ替える方針を明確に示し、感傷ではなく勝利への強い意志を前面に出した。

森保監督が明言したメンバー大刷新と勝利への拘り

森保一監督は、パラグアイ戦で日本代表を率いて通算３０３７日目となるこの試合を、単なる思い出作りではなく、日本サッカーの未来をつなぐ重要なプロセスとして位置づけている。８年余りにわたる代表監督という重責を担った経験から、自身のキャリアの終わりが、日本サッカーの歴史が過去から今、そして未来へと続く中の一枚に過ぎないと捉えている。大幅にメンバーを入れ替えて戦いに挑み、結果として勝ちにこだわる姿勢を強調した。自らの信念を、最後の瞬間まで貫き通す構えである。親善試合２試合を通じて大きく選手を入れ替えるこの取り組みは、森保ジャパンの一貫した戦略であり、選手層の厚みを示す意味でも極めて重要な意味を持つ。表情や口調からは、退任に伴う個人的な感傷の色を一切滲ませず、プロフェッショナルな競技者の視点に徹している。

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主力から若手へバトンタッチする具体的な布陣意図

直前に実施されたブラジル戦では、堂安、久保、鎌田ら、長年森保ジャパンの主力を張ってきたベテラン選手たちを軸に先発を構成した。これに対し、日本サッカーの発展への思いを込めた今回は、次世代を担う若手に先発のチャンスが巡ってくる可能性が高い。具体的には、２１歳のＦＷ後藤や２２歳のＭＦ佐野航大、２３歳のＭＦ松木ら、若手選手たちが起用される見通しだ。この布陣変更は、既存の枠組みにとらわれず、新しい可能性を模索する監督の決断である。主力選手への依存を避け、チーム力全体を落とさないことを目指してきた森保監督の哲学が、若手の起用という形で具現化される。これにより、国内外で活躍する有望株が国際Aマッチでの経験値を高め、日本のサッカーの底上げに貢献する場が提供される。監督自身も、自分に足りない部分があったことを認める謙虚さを持ちながら、世界のサッカーを学び日本の価値観をミックスしてきた手法が、次世代の育成にも活かされると考えている。

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８年間の監督就任が達成した数字的な成果と実績

森保一監督の就任当初、日本代表のＦＩＦＡランキングは５５位だった。この８年間でランキングは１７位まで大幅に上昇し、世界トップレベルの地位を確立した。２度のＷ杯出場では、２２年カタール大会で１６強、２６年北中米大会で３２強という成績を残した。３２以上のベスト８以上には届かなかったものの、戦術の成熟と選手層の底上げは確実に進んだ。Ｗ杯招集選手は累計で１７３人に到達し、選手の裾野を広げることに成功した。対欧州勢との対戦成績は８勝３分けと無敗を維持しており、特に２２年Ｗ杯ではドイツとスペインを撃破し、Ｗ杯優勝経験国２つと同居した１次リーグを首位で突破した偉業を達成した。この実績は、日本サッカーが世界と渡り合える力を身につけた証明である。

平和への願いと次なる日本サッカーの方向性

森保監督は、延期された試合について戦争が理由であったとし、平和があるからこそスポーツができるという事を再認識させるきっかけになったと語った。サッカーや日常生活を平穏に楽しめる世界平和の訪れを願う強い思いを示した。選手からの感謝や支持を得られたことを嬉しく思いつつ、共鳴してもらえた事が評価につながることを期待している。今後、ブラジルを親善試合で２度撃破し、過去１３試合で未勝利（２分け１１敗）だった王国から勝利を収めた強靭な精神力は、次なる課題となる北中米Ｗ杯でも必要となる。オランダやスウェーデンと引き分けた経験も活かし、さらにステップアップが期待される。次世代の選手たちが、今回のパラグアイ戦を起点に、日本のサッカーの価値を世界に示す存在へと成長していく事が、森保監督が残した大きな遺産である。