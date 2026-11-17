サッカー日本代表は17日、パラグアイ戦で敗れ森保一監督の8年間の任期が幕を閉じた。通算113試合77勝の記録を残し、久保建英らが次世代へバトンを渡す決意を示した。

サッカー 日本代表 （FIFAランキング17位）は17日、 国際親善試合 で パラグアイ 代表（同33位）と対戦し、1―2で敗れた。この試合は、8年間にわたる監督を務めた 森保一 氏（58）の最後となった。 日本代表 史上最多となる通算113試合の指揮を執り、最多勝となる77勝（17分け19敗）という輝かしい実績で任期を終えた。

森保体制の終焉と新時代への布石

1―2の敗戦という悔しい結果で幕を閉じた森保ジャパンの終焉。この瞬間、長年培われてきたチームの姿に別れを告げる事態となったが、そのピッチ上では未来への強い意志が交わされていた。後半16分から途中出場し、決定機を演出し続けたMF久保建英（25＝レアル・ソシエダ）の言葉には、次代を担うリーダーとしての自覚が宿っていた。久保は、これからの日本代表を引っ張っていくような気持ちで毎試合臨むべきだと考え、時代の移り変わりを自然なものとして受け止めている。

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久保建英の成長と役割の変化

森保体制の第1次政権の2019年6月、久保は18歳で代表デビューを飾った。当時の彼は、ベテラン選手たちに背中を押されたり、重圧から守られたりしながら成長を遂げてきた。しかし、今年6月には25歳となり、新星から中堅へとその立ち位置は変化した。今度はかつての先輩たちがそうであったように、新たな代表チームにおける重責を担うべき立場へと移行しつつある。この変化を、久保自身も明確に認識し、次のステージへ向かって準備を進めている状況だ。

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大岩新体制への期待と次の戦い

次なる戦いに向け、久保は「大岩ジャパンの初陣も勝ってスタートできれば」と視線を向けた。森保体制から次代へのバトンが受け継がれる過程で、個人としても組織としても、過去の経験をすべて糧にする必要がある。今度は自分が日本代表の旗手としてチームを引っ張っていくという強い決意を、森保ジャパンの集大成となるラストマッチで示したのだ。この試合を通じて、選手たちの間では明確な世代交代の意識が醸成されつつある。

史上最多記録と代表チームの未来

森保一監督は、8年間におよぶ任期の中で日本代表を導き、多くの歴史적인瞬間を作ってきた。通算113試合、77勝という数字は、単なる統計データではなく、監督がどのようにチームを構築し、試合を指揮してきたかの証左である。この記録を残して任期を終えることは、監督の功績を称えるものだが、同時に次の監督である大岩剛氏への委ねとも解釈できる。選手たちは、過去の成功と失敗の両方を記憶し、新たな監督の下で再起動を図る準備ができている。この国際親善試合は、単なる勝負の場ではなく、日本代表の新たなchapterの始まりを告げる重要な意味を持つ。