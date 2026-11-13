森保一監督の日本代表ラストゲーム、シンガポール遠征へ変更と決定

日本サッカー協会は、森保一監督の退任に伴う最後の指揮を国内開催からシンガポール遠征の2試合に切り替えた。アジア杯延期や対戦相手未定などの諸事情を反映した最終決定である。

日本サッカー協会 （JFA）は13日、年内に勇退する 森保一監督 （58）の采配を担う最後の公式戦について、 シンガポール 遠征における2試合に固定したことを明らかにした。当初は12月30日に大阪・パナソニックスタジアム吹田（J2）で開催される国内の強化試合をラストゲームとする計画であったが、最終的に遠征開催への方針転換を決定した。

国内開催中止の背景と対戦難航

当初計画されていた大阪での強化試合は、Jリーグクラブ側から年末の国際試合開催に対し、選手の負担増やコンディション調整への懸念を理由とした反対意見が相次いだことが大きかった。また、対戦相手の調整にも想定外の難航が見られた。この両面の事情により、JFAは年末の国内開催を断念せざるを得ない状況となった。

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対戦相手を探していた際、JFAはアジア杯出場国から選定する意向だったが、大会の延期に伴って各国の活動計画が大幅に変更された。その結果、年末の時期に来日して試合を行えるチームが事実上一人も存在しなくなったことが、国内開催実現を困難にした主因であると関係者は説明している。

異例の続投とバトンタッチ計画

森保監督は、今夏のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の終了後、通常とは異なる「半年続投」で史上初の第3次政権へと入り、来年1～2月に実施される予定のアジア杯までが現任の任期とされていた。この期間が終了した後、同年3月以降はU-21日本代表の大岩剛監督（54）に指揮権をバトンタッチする予定であった。

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しかし、中東情勢の悪化を受け、本来来年1～2月に開催予定だったアジア杯が延期された。この延期が、森保監督のラストゲームのあり方に直接的な影響を与え、最終的にシンガポール遠征の試合を「ラストゲーム」と位置づける方向へ話が落ち着いた。これにより、森保監督の日本代表監督としての活動は、シンガポールでの2試合が最後のものとなる見通しだ。

技術委員長の公式見解と現状

日本協会の山本昌邦技術委員長（68）は6日の会見において、12月30日の大阪での試合を森保監督の最終ゲームとして実施するための最終調整中であると明言していた。「実施の方向で最終調整に入っている」と述べていたが、その後の調整過程において実現が困難であると判断された。

技術委員長の公式見解が変わった経緯には、上記の通りJクラブの反対と対戦相手未定の壁があった。この一連の混乱と最終決定により、森保一監督の日本代表での活躍は、今週末より遠征中であるシンガポールで行われる2試合をもって幕を閉じることになった。日本サッカー協会は今後、対戦相手の確定や遠征に関する詳細なスケジュールを改めて発表するものと見られる。