日本代表はパラグアイに1-2で敗れ、森保一監督の8年に及ぶ最終戦が終了した。通算113試合77勝の記録を残し、堂安律ら選手は次期体制への決意を表明した。

サッカー 日本代表 は17日、国際親善試合でFIFAランキング33位の パラグアイ代表 と対戦し、1対2で敗れた。この試合はFIFAランキング17位の 日本代表 にとって、58歳の 森保一 監督が8年間にわたる任期を終えるための最終指揮となった。

最終戦の指揮官に白星を贈ることは叶わなかったものの、森保監督は日本代表史上最多となる通算113試合の指揮を執り、最多勝の77勝（17分け19敗）という歴史的記録をマークした。この結果により、長年にわたる監督就任期間が正式に幕を閉じた。

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堂安律の感慨と最終戦の結末

主将のMF堂安律は0対2と不利な展開となった後半開始直後から出場し、日本代表歴代2位となる通算75試合の出場記録を更新した。しかし、最後の試合で勝利を飾ることはできず、試合後は強い悔しさを露わにした。

堂安律は「悔しさが強いですし、追いつけたなと思っている。はい、悔しいです」と唇をかみ、白星を挙げられなかった事実を受け入れるのが難しい様子だった。彼の表情からは、8年間を共に過ごし、最後の舞台で結果を出せなかった遗憾の念が伝わってきた。

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森保監督の涙とJFAの決断への期待

試合後、森保監督は涙を浮かべながら選手たちとハグを交わし、別れを惜しむ様子が観測された。8年間の長い旅路が終焉を迎えた重圧と感謝が入り混じる瞬間だったようだ。監督自身も「8年間を振り返っているような感じなのかなと受け取りました」と、この瞬間の複雑な心境を言葉にした。

しかし、森保監督は感情を押し殺し、前を向く姿勢を強調した。彼は「サッカービジネスの中での"お別れ"というのは当たり前にあることなので、受け入れなければいけないこと」と述べ、プロフェッショナルとしての自覚を示した。さらに、日本サッカー協会（JFA）の人事判断を肯定的に捉え、「日本サッカーがまた次のステップへ行くための決断をJFAがしたと、良い決断をしたと僕は期待したい」と語った。新年以降、新しい日本代表チームとして次の段階へ進むための準備を整えていきたいという考えを示している。

"凡事徹底"の遗产と大岩新監督への継承

森保監督は在任中、"凡事徹底"を掲げながら"ギラギラ感を失わず"、"日本のためにプレーする"というメッセージを一貫して選手たちへ伝えてきた。この基本的な哲学は、選手たちの意識に深く根付いていると確信している。

森保監督は「そうしたベーシックなところは選手たちにかなり根強く残っていると思うので、そこを忘れずにまた（次期監督の）大岩さんの下でやっていけたらなと思います」と述べ、後任の大岩剛監督のもとで、自分が築き上げてきた文化を継承してほしいと願っている。

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特別な関係性と将来への展望

8年間という長い期間の中で、最も心に残っている思い出を問われると、森保監督は「基本的には怒られたことですね」と苦笑いを浮かべた。怒られることで成長を促されたという裏返しで、それだけに指導者として選手たちの成長に深く関わり、強い絆を培ってきた証左だ。

近況については、「ここ最近は監督に認められたりだとか、そういう思いで日本代表ではプレーしていました。特殊な関係になって、パパのようなというか見守ってくれている温かさはあった」と、親子のような温かい関係を思い出した。寂しさは否めないものの、「関係は終わらないので、良い関係でやっていきたい」と、監督と選手の関係性が今後も続くことを期待しつつ、次の時代への布石を打った。