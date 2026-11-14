森保一監督、日本代表のブラジル初勝利を総括し選手称賛

日本代表がブラジルを3対2で破り、歴史的な勝利を収めた。森保一監督は攻撃と守備のバランスが良いチームプレーを称賛し、勝利の要因を解説した。

サッカー 日本代表 は、国際親善試合でFIFAランキング6位の ブラジル を14日に3対2で破った。日本はFIFAランキング17位であり、この勝利により同ランキング6位の強豪を制した。

史上初の快挙と監督の総括

この対戦は、日本がブラジルに対して昨年10月以来となる通算2勝目であり、2分け12敗という過去の実績を刷新するものとなった。2勝はアジア勢初の快挙として記録された。森保一監督は試合終了後、サポーターに応援を贈ったことへの感謝を表明した。

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森保監督は、選手たちの姿勢について高く評価した。攻撃と守備の両面でアグレッシブに戦い、選手たちが勇気を持ってチャレンジしながらも、我慢すべきところは我慢し、メリハリのある戦い方ができたことを指摘した。監督は、その統制の取れたプレーぶりを称賛した。

前半の爆発力と得点の瞬間

試合は前半15分に日本が先制点を挙げた。MF久保建英（25歳、Rソシエダード所属）がゴールを決め、代表通算8得点を記録した。このゴールは、久保が1年5カ月ぶりの代表得点となったほか、今年10月に女優の福原遥との結婚を発表してから初めての得点でもあった。

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続く前半19分には、MF中村敬斗（26歳、リヨン所属）が追加点を奪い、スコアを2対0とした。中村は昨年10月以来、ブラジルから複数得点を挙げた初の日本人選手となった。日本の攻撃が順調に機能し、前半を圧倒的なリードで終えた。

後半の攻防と逆転劇の舞台

後半に入ると、ブラジルが先に3人を交代させたが、日本も17分にDF菅原由勢（26歳、カリャリ所属）とMF佐野海舟（25歳、マインツ所属）をピッチへ送り込んだ。さらに27分には、1年ぶり復帰のMF南野拓実（31歳、モナコ所属）やMF伊東純也（33歳、ゲンク所属）、FW小川航基（29歳、町田所属）、坂元達裕（30歳、コベントリー所属）が投入された。

ブラジルは30分にビニシウスがゴールを決め、2対2と追いついた。日本はリードを許したが、試合はアディショナルタイムまで白熱した展開となった。その終盤に決定機が訪れ、試合の行方を変えた。

坂元が決勝弾で歴史を刻む

アディショナルタイムに、坂元達裕が代表初ゴールとなる勝ち越し弾を決めた。この得点が突き放しとなり、日本は3対2でブラジルを破った。坂元は代表チームでの初ゴールを、歴史的な勝利の瞬間に叩き込んだ。この結果により、日本代表はアジア勢として初めてブラジルに2勝目を挙げた。

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森保一監督は、試合の総括でチームの成長を実感した様子がうかがえた。選手一人ひとりが勇気を持って戦い、監督の采配通りに動けたことが勝利の原動力となった。サポーターの声援に応える形で、日本代表は新たな歴史を刻んだ。