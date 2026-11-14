森保一監督の欧州クラブ就任優先、任期終了後の方針

日本代表の森保一監督が来年の任期終了後、海外クラブ、特に欧州での監督就任を最優先する方針を固めた。経験と実績を評価され、新たなキャリアへの動きが注目される。

日本代表 の 森保一監督 （58）は、日本サッカー協会との契約が満了する来年以降、海外のクラブチームでの監督就任を最優先の選択肢として検討している。国内外から高い注目を集めるベテラン指揮官は、豊富な指導経験を活かし、次のステップとして欧州での戦いを第一希望に掲げている。 日本代表 チームの指揮を8年にわたり担ってきた実績は、国際的なサッカー界においても絶大な信頼を集めている。

本来であれば来年1月から2月にかけて開催予定のアジア杯を最後に退任する予定であったが、一連のスケジュール変更により、年内での日本代表監督からの退任が確定した。サウジアラビア情勢の悪化を理由にアジア杯の開催が来年12月に延期されたことが直接の要因となり、今年12月30日に予定されていた親善試合も中止となった。これにより、11月に予定されていたブラジル代表戦およびパラグアイ代表戦をもって、森保ジャパンの歴史に幕を下ろすことになった。

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退任の経緯とスケジュール変更

日本サッカー協会の当初予定では、森保監督の任期は来年1〜2月のアジア杯終了後に終了する予定だった。しかし、地政学的なリスクを考慮した大会運営側の変更により、アジア杯の開催時期が大幅にずれ込んだ。この結果、今年12月30日に組まれていた日本代表の親善試合の開催が中止となり、残されたスケジュールの中で退任時期が決まった。

11月のブラジルおよびパラグアイとの試合は、森保一監督にとって日本代表の指揮を執る最後の機会となる。任期が短縮されたことで、退任後のキャリア構築に世界からの視線が集中している。日本サッカー史に残る政権を築いた指揮官の次なる行動は、サッカーファンや業界関係者にとって大きな関心事となっている。

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欧州志向とライセンス制度の追い風

森保監督自身が見据えているのは、欧州サッカーの高いレベルでの指揮である。アジア各国の代表監督職やJリーグのクラブから関心が寄せられている状況だが、第一希望は明確に欧州である。今年5月に実施されたUEFA（欧州サッカー連盟）とAFC（アジア・サッカー連盟）の指導者ライセンス相互承認制度が、森保監督の欧州デビューを強力に後押ししている。

この制度改定により、日本で指導者ライセンスを取得し、J1クラブで3年以上の監督経験、またはA代表での監督経験があれば、欧州での監督就任が可能となった。豊富な実績を持つ森保監督にとって、このルール変更は大きな追い風となる。欧州のトップリーグや代表チームで経験を積むことで、さらに高い次元の指導技術が求められる環境での活躍が期待されている。

過去の成果と国際評価の高さ

森保監督の手腕は国際的に高く評価されており、過去の輝かしい実績がその背景にある。カタールW杯ではドイツやスペインといった強豪国を破る快挙を成し遂げ、北中米W杯ではオランダ代表と互角に渡り合った。日本を世界レベルの強豪と戦える地位まで引き上げた指導力は、欧州のスカウトやクラブ関係者にも知れ渡っている。

2018年の日本代表監督就任以降、当時のFIFAランキング55位から17位へと大幅に引き上げた実績は、世界的に見ても折り紙付きのものである。マレーシア代表監督の候補に挙げられるなど、アジア圏内での人気も根強いが、森保監督の野心はそれにとどまらない。日本サッカー協会との契約終了後、国際舞台でより多くの勝利を収めるための新たな挑戦が始まる。

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今後のキャリアと市場への影響

年内での退任が確定したことで、森保一監督の周囲ではにわかに動きが始まっている。海外メディアでもマレーシア代表監督候補として名が挙げられるなど、アジアでの引きは強い。しかし、森保監督の眼はあくまで欧州を向いている。UEFAとAFCのライセンス相互承認という制度的な後押しもあり、欧州クラブでの就任に向けた準備が着実に進んでいる。

Jリーグクラブの可能性も否定されていないものの、欧州での指揮を最優先事項としている点が特徴だ。日本代表で培ったマンネジメント能力や、世界標準の戦術理解は、海外クラブにとって魅力的な資産となる。森保ジャパンの終焉は、単なる交代ではなく、国際的な指導者としての新たなキャリアの幕開けを意味している。次なる舞台でどのような成果を残すのか、目が離せない状況が続く。