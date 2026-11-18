日本代表の森保一監督がパラグアイ代表との親善試合を最後に退任し、113試合の歴代最多記録を持つ長期的な指揮官として次の舞台へバトンを渡した経緯と功績を解説する。

日本代表 は17日、シンガポールで行われた国際親善試合で パラグアイ代表 と対戦し、1-2で敗れた。この結果を受け、2018年7月に就任して以来、W杯2大会で指揮を執ってきた 森保一 監督（58）は、自身の采配に別れを告げた。

113試合の歴代最多記録と戦績

森保一監督が日本代表を率いた通算試合数は、不戦勝を除く国際Aマッチで113試合となり、日本歴代最多の記録を更新した。通算成績は77勝17分け19敗という高い勝率を誇り、その功績は色あせることがない。

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就任当初から世界基準のサッカーチームへと押し上げる役割を果たし、2024年1月にはブラジル代表を2度撃破する快挙を達成している。14日のブラジル戦から先発10人を変更したこの最終戦は、予期せぬ展開となった。

試合開始からわずか64秒で左CKからの失点を許し、森保ジャパン史上最速の失点となって流れを失った。前半40分にも再び左CKからゴールを割られ、最終的に1-2での敗戦に終わった。

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大岩剛監督へバトンタッチ

森保一監督は、28年ロサンゼルス五輪世代のU-21日本代表と兼任する後任者である大岩剛監督（54）に指揮権を委譲した。夜のシンガポールで、選手やスタッフを集めた最後の円陣の中で、森保監督は目に涙を浮かべながら「笑顔で終わろう」と選手たちを励ました。

森保一監督は「本当に幸せな時間を過ごせた。チームはこれで終わるけど、日本代表はずっと続く。その中心で"俺がやっていく"という思いを持って成長してほしい」と述べた。また、「これからは一サポーターとして応援したい。近い将来日本がW杯で優勝することを期待している」と未来への期待を口にした。

選手たちも涙をこらえ、森保監督への敬意と感謝を示すために口角を上げた。後半はMF堂安、久保、南野ら、チーム発足時からのコアメンバーを次々と投入し、戦術的な調整を行った。

途中出場で代表デビューした22歳のFW福田は、後半40分に頭で得点を決め、未来への可能性を示したものの、逆転勝利には至らなかった。森保一監督は退任後の意向として、欧州クラブの監督を目指すことを明かしている。

難局を乗り越えた統治と内部統制

第1次政権はW杯アジア最終予選の序盤でつまずき、解任危機に直面した歴史がある。23年1月に就任した名波コーチとは入閣直後に衝突もあったが、数々の難局に実直に向き合い、乗り越えてきた実績を持つ。

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24年アジア杯後に監督批判ともとれる発言をしたMF守田（ハル）とも腹を割って話し、わだかまりはない状態だった。25年3月以降、MF佐野海らの台頭により序列が下がったため、招集しなかったとの説明がある。

一部で不仲説がささやかれていたFW鈴木（鹿島）には、25年東アジアE-1選手権で招集打診を行ったが、断られたという経緯もある。森保一監督は、チームづくりに個人的な感情を持ち込んだことはないという姿勢を貫いてきた。

FIFAランク向上と次の舞台へ

就任当初61位だったFIFAランクは、最新で17位となり、最高順位は15位を記録した。在任期間の自己採点については「70点」とした森保一監督は、残り30点について「W杯で大きな結果を残したかったが、到達できていない」と振り返った。

退任後は「自分を求めてくれるところで仕事をしたい。チャンスがあれば世界の舞台も含め、これから就活したい」と語り、バトンを渡すことに1ミリも未練はないという楽観的な姿勢を示した。

現在、シントトロイデンの監督候補リストに入っていることが判明している。過去と未来をつなぐ役割を全うした日本歴代最高勝率監督は、晴れやかな表情で次の舞台を思い描いている。