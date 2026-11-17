日本代表の森保一監督がシンガポール戦で退任。8年間113試合を指揮し、世界トップレベルへ導いた功績と、選手たちからの深い感謝と期待について報じる。

サッカー 日本代表 の 森保一監督 は17日、シンガポールで行われた パラグアイ代表 との国際親善試合を最後に監督職を退任する。この試合の直前に国歌が流れると、8年間に及ぶ指揮官としての情熱が込み上げ、感極まった様子で涙を流した。18年7月26日にロシアW杯終了後に就任してから、日本サッカー史に残る長期政権の幕が閉じることとなった。

8年間113試合 最長記録と史上最多勝利の軌跡

森保一監督は就任以来、日本代表監督として史上最長の8年間チームを率いてきた。その間、史上最多となる113試合を指揮し、日本サッカーの底上げに大きく貢献した。就任当時、W杯優勝経験国からの勝利は通算3勝にとどまっていたが、8年の間でブラジルなど強豪国から8勝を挙げるなど、互角に渡り合えるチームを構築した。

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しかし、その道は決して平坦ではなかった。22年カタールW杯のアジア最終予選では、3戦を終えて1勝2敗の成績となり、解任危機に立たされた時期もあった。さらに、北中米W杯に向けた準備では、三笘薫ら主力選手のケガが相次ぎ、本大会直前には主将の遠藤航も離脱するという試練に見舞われた。

選手たちの成長を促し 欧州5大リーグへの挑戦

森保一監督はそんな苦難を選手たちと一緒に乗り越え、チームの結束を固めてきた。MF南野拓実は「いろいろな山あり谷ありを一緒に経験した」と振り返り、監督とともに成長できたことを最大の思い出として挙げた。選手一人ひとりの可能性を引き出し、日本代表全体のレベルを高めることに成功した。

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北中米W杯を目指す第2次政権では、目標を「世界一」に設定した。選手層を2〜3チーム分用意できるほど厚くし、W杯優勝を狙える体制を整備したのだ。また、選手に対して「欧州5大リーグ」への挑戦を求め、北中米W杯では半数近くが5大リーグ1部クラブの選手になるという成果を生んだ。

世代を超えた信頼関係と 未来へのバトンタッチ

この8年で日本代表の中心を担う選手たちの多くは、森保ジャパン門下生である。MF久保建英は「僕らは森保ジャパンしか知らない」と語り、新たな時代への寂しさとともに、現在のチーム体制への愛着を示した。現在の日本代表のほぼ全員が、森保一監督の下で育成されたといっても過言ではない状況だ。

森保一監督は「過去、現在、未来をかけあわせて」と常々語っていた。日本サッカーの歴史的発展を支え、未来の「世界一」を願いながら、8年にわたる長き指揮官の役割を果たし終えた。今季、プレミアリーグに在籍する日本人選手は過去最多の10人となり、MF田中碧も高い基準を示してくれたことに感謝を示すなど、その遺産は次の世代へと受け継がれていく。