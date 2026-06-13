森保ジャパン、ダラス入り 遠藤離脱の衝撃乗り越え「ワンチーム」でオランダ戦へ

日本代表はワールドカップ１次リーグ初戦のオランダ戦を目前にダラスに入った。負傷離脱した遠藤航に代わり町野修斗が合流。新主将板倉滉は全選手参加的ミーティングを行い、一体感を高める。過去のW杯前夜のミーティング経験も活かし、ベテラン選手たちの支えも受けながら、チームは結束。遠藤引退の衝撃を乗り越え、強豪オランダに挑む。

日本代表 は、１次リーグ初戦の オランダ戦 を２日後に控え、決戦の地 ダラス に入った。 負傷離脱したMF 遠藤航 に代わりFW町野修斗が合流し、26人のメンバーが揃った。 新主将のDF 板倉滉 は、宿舎で全選手参加的ミーティングを行い、チームの一体感を高める意向を示した。

長年チームを引っ張った遠藤の離脱という衝撃を乗り越え、森保ジャパンは『ワンチーム』で強豪オランダに挑む。 雨の中行われた練習では、板倉と長友佑都が声を張り上げ、チームを鼓舞した。 板倉はトレーニングに充実感を示し、「もう一段階、『ワンチーム』というところにこだわりたい」と強調。 ミーティングでは、前回W杯でGK川島永嗣が涙ながらに語ってチームを一つにまとめた経験も活かす考えだ。

ベテランであるDF吉田麻也、MF南野拓実、長友ら経験豊富な選手たちが、言葉と行動でチームを支える。 遠藤の離脱と代表引退の発表は、チームに大きな衝撃を与え、涙する選手もいた。 しかし、伊東純也は「今は全員が初戦に集中できている」と述べ、チームは Elizabeth に切り替えている。 過去のW杯前にも、選手ミーティングが転機となった例がある。2005年の『アブダビの夜』、2010年のスイス合宿、2022年のカタールW杯前夜など、壁を乗り越えるために実施されてきた。 『ダラスの夜』で一丸となった森保ジャパンは、日本時間15日午前5時、オランダ戦に臨む





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