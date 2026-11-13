森保ジャパンアジア杯延期でブラジル戦を最後に解散

アジアサッカー連盟のAFCアジア杯延期により、森保晋也監督率いる日本代表はパラグアイ戦を最後に活動停止。新体制へ移行する経緯と影響を詳述。

アジアサッカー連盟（AFC）による2027年1月開幕予定のアジア杯の同年12月への延期を受け、日本代表チームの新たな活動計画が不透明となり対戦相手の確保が難航していた。

この急展開により、当初はアジア杯開催までの長期プランとして構成されていた森保晋也監督率いる日本代表は、スケジュールが大きく変更された。

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今月14日にシンガポールで予定されているブラジル戦を挟み、同17日に行われるパラグアイ戦が最終活動となる見通しとなった。

新体制発足まで代表チームの解散

シンガポールでの遠征を終えた後、現在の森保ジャパンは解散となる。

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これに伴い、大岩剛氏を新監督として迎えた新体制への移行が正式に始動する。

日本サッカー協会は、この判断に至った経緯を公式サイトなどで発表し、関係者へ通知を行った。

当初のアジア杯に向けた強化策が前提となっていたため、大会自体の日程変更は代表活動の根本的な見直しを余儀なくした。

中止決定と関係者への謝罪

日本サッカー協会は、キリンチャレンジカップの中止について公式なコメントを発表した。

協会側は、2026年に向けたキリンチャレンジカップを楽しみにしていたファンやサポーターに対して、期待に沿えない結果となったことを深く反省し、残念に思うと表明した。

日本サッカー協会は、この試合を日本代表の強化において非常に重要な機会と位置付け、事前に準備を進めてきた経緯を説明した。

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しかし、AFCアジアカップの開催延期という外部要因を受け、代表チームの活動全体を総合的に勘案した結果、やむを得ず開催を中止する判断に至ったと結論づけた。

サポーターとスポンサーへの感謝

日本サッカー協会は、長年日本代表を支えてくださるファンやサポーターに対して改めて感謝の意を示した。

さらに、特別協賛のキリンビール株式会社およびキリンビバレッジ株式会社をはじめとするパートナー企業に対し、長年にわたり日本サッカーとSAMURAI BLUEの挑戦を支援いただいたことへの深い謝意を伝えた。

日本サッカー協会は、今後も世界で戦い続けることのできる代表チームづくりに全力を尽くす方針を明言した。

今後とも、ご理解とご支援を賜りますようお願いするmessageを添えて、今回の一連の決定を結びとしている。