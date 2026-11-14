森保ジャパン、ブラジルを3-2で破りラストマッチへ好機

日本代表は11月14日、シンガポールで行われたブラジルとの親善試合で3-2の勝利を収めた。久保、中村、坂元の活躍で雪辱を果たし、森保監督の最後の指揮への期待が高まっている。

日本サッカー代表チームは11月14日、シンガポールで開催された 国際親善試合 で ブラジル代表 を3-2で破り、大きな勝利を収めた。この試合は2024年6月に北中米ワールドカップ決勝トーナメント1回戦で敗れた相手に対する雪辱戦という側面もあり、 日本代表 にとって意味のある結果となった。

この勝利により、森保一監督率いる日本代表は、指揮官としての最後の試合となる17日のパラグアイ戦へ向けて、確かな自信と勢いを手にした形だ。

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前半に久保と中村が連続得点で先行

FIFAランキング17位の日本代表は、同6位のブラジルに対して前半から攻め込んだ。前半15分にはレアル・ソシエダードに所属する久保建英がゴールを奪い、続く同19分にはリヨンに所属する中村敬斗が立て続けにゴールを決めて2-0とリードした。

しかし、その後はブラジルのヴィニシウスに2得点を許し、スコアは3-2と日本代表のリードに終わった。前半の早い段階での2点差は、その後の展開において重要な布石となった。

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5年半ぶりの復帰で坂元が劇的な決勝点

試合は同点のまま迎えた終盤、勝敗を分けたのは途中出場のMF坂元達裕である。イングランドのコベントリー・シティに所属する30歳の坂元は、約5年5ヶ月ぶりに日本代表へ招集された苦労人である。

後半アディショナルタイムに坂元は代表初ゴールとなる決勝点を挙げ、3-2での勝利を決定づけた。前橋育英高校から大学を経てセレッソ大阪を皮切りに海外へ渡ったその経緯は、SNS上でも「マンガの主人公のよう」「努力が報われた」と称賛の声が溢れたほど、注目を集めた出来事となった。

森保監督ラストマッチへ確かな弾み

2018年の就任から8年余りにわたり日本代表を率いてきた森保一監督にとって、11月17日に同地で行われるパラグアイ戦が最後の指揮となる。これまで通算2勝2分け12敗と長年苦杯をなめさせてきたブラジルからの白星は、指揮官の最終戦へ向けた確かな弾みとなった。

久保建英のような現役トップレベルの選手から、坂元達裕のような再上昇を見せた選手まで、多様な人材が貢献した今回の勝利は、森保ジャパンの底力を示すものと言えるだろう。