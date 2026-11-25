阪神・森下翔太が表彰式で特注タキシードを披露し、移籍した佐藤輝への敬意と来季のＭＶＰ獲得への意欲を明かした。ＤＨ制導入を受けつつも藤川監督から否定された一幕も含め、さらなる成長を誓っている。

阪神・森下「打倒 ゴリ兄」来季はオレが ＭＶＰ ！ 特注ド派手ジャケット裏地に決意込めた「自分は自分のやるべきことを」阪神の 森下翔太 外野手（２６）が２５日、都内で行われた「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」に出席し、最高出塁率（・３９４）とベストナインの表彰を受けた。

“虎カラー”の特注タキシードの裏地に「打倒 ゴリ兄」と刺しゅうし、米大リーグ・カブスへ移籍が決まった兄貴分、佐藤輝に負けない活躍でＭＶＰ獲得へ意欲。 来季からＤＨ制が導入される中、藤川監督からは来季も攻守での躍動を期待された。

Also read ロンドン外為25日 ユーロ、対ドルで下落 米金利低下は下支え

「普段できないことができる場だと思っているので、かっこいい、ラグジュアリーな感じでやりたいなと。 いろいろな選手を見て、あまり黄色はいなかったなと思って決めました」 こだわりの一着の裏地には特別な刺しゅうを施した。 左側には、バットを振り抜く自身の姿とともに、最高出塁率を記念し「ＯＢＰ ＬＥＡＤＥＲ・３９４」の文字。 さらに右側には、佐藤輝とのホームランパフォーマンス姿とともに「打倒 ゴリ兄」と刻み、「メジャーへ行くタイミングっていうのもあったし、テルさんに負けないような活躍をしていきたいっていう思いも込めて入れました」と明かした。

今季、本塁打王など数々の打撃タイトルを争ってきた「ゴリ兄」こと佐藤輝は、２年連続のＭＶＰを受賞。

Advertisement

「すごい偉業」と尊敬の念を抱きつつ「自分も、そこを取れるような活躍を１年間していきたい」と初の栄冠を見据える。 そんな兄貴分は、米大リーグ・カブスと契約が合意。

「本当にすごい良い契約。 どこに行っても、頑張ってほしい思いは変わらない」とエールを送りつつ「寂しい気持ちはありますけど、そこを考えすぎていても前には進まない。 自分は自分のやるべきことを突き通して、テルさん以上の活躍をできれば」とさらなる進化を誓った。 表彰式に登壇した際には、来季から導入されるＤＨ制の話題を振られ「監督にお願いして使わせてもらおうかなと」とニヤリ。

場内を沸かせたが、直後に登壇した藤川監督が「森下にＤＨはありません！ 」と即却下し、会場は爆笑に包まれた。 一層の責任を背負うことは理解している。

「テルさんが目の前にいたからこそ、自分が打てた時もありましたし、ある意味、来年以降が自分の中でも成長するきっかけになるシーズン。 妥協せず、自分に厳しくやりたい」。 愛ある５文字に込めた誓いを、グラウンド上で体現していく。