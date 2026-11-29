広島東洋カープの森下暢仁選手が福岡ソフトバンクホークスへFA移籍することが確定した。広島は20億円超の条件を提示したが進まず、ソフトバンクが獲得に成功。松田オーナーは事実なら残念とするコメントを出した。

この日の昼過ぎ時点で、広島球団側に森下本人からの最終決断の連絡は入っていない模様。 松田オーナーは、右腕のソフトバンク入りの報道に対し、事実ならば「残念」とし、「残ってくれればいいなと思っていた」と話した。

広島は森下に対して、条件も提示し、ＦＡ宣言後もチームへの残留が可能となっていたが思いは届かず。４年総額２０億円超という破格条件を提示したソフトバンクが獲得するに至った。 右腕の今季推定年俸は２億円で、人的と金銭の補償が必要なＡランクとみられる。 ５日にＦＡ権行使を表明した際には「（他球団の）評価を聞いてみたいというのが、一番の気持ちです」と語り、「やっぱり勝ちたいというところはある。 その熱量だったり、チームの方針だったり。 そういうのも聞けたら。

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カープでも勝ちたい気持ちはあるので、そういうとこも踏まえて」と去就の判断基準に言及していた。 右腕は２０１９年度ドラフト１位で明大から広島に入団。 新人年の２０年には１０勝を挙げて新人王を獲得した。 翌２１年は侍ジャパンの一員として東京五輪での金メダル獲得にも貢献した。７年目の今季は２３試合に登板し、７勝１１敗で防御率３・６０の成績を残していた。