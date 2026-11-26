株式会社ＪＰＦ～MTB活用社会推進協議会と地域が連携し、古道を再生。約140名がE-MTBを体験～2026年11月7日（土）、広島県安芸太田町で、町主催の「安芸太田町 森のアドベンチ…

MTB協議会メンバーが初めて安芸太田町を訪れたのは2026年3月です。 そこからプロジェクトが始動しわずか半年で、古道調査、コンセプトづくり、古道の許認可取得、再生作業、ガイド育成をすべて間に合わせました。

MTB活用社会推進協議会がその先進事例をもとに密着して伴走し、町と一体で進めてきた取り組みです。 古道整備とガイドは、地元の皆さんがゼロから学び、協議会とともに成長してきたものです。 ガイドはレース経験者ではなく、MTBを始めて半年～1年ほどの地元住民が中心となり、野外活動のプロや林業従事者、元消防士らが務めます。 古道再生には70歳を超えるかつての山を知る生き証人とも言えるメンバーも加わりました。

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当日はその地元ガイドが、140名の初心者とファミリーの安全と楽しさをしっかりと導きました。 安芸太田町では今後、古道を生かしたトレイルネットワークを町内だけで約100kmまで広げる構想です。 現在はイベント時のみの利用ですが、本格的なコース整備を進め、開かれたトレイルとすることを目指します。 古道の再生はMTBの力で進めますが、MTB専用の道にすることが目的ではありません。