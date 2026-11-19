新日本プロレス棚橋弘至社長が自らプロデュースした大会で、王者シュン・スカイウォーカー側に手錠をかけられ屈辱を受ける。その後リング上で反撃し、挑戦者矢野通の初戴冠に貢献した衝撃の一幕。

今年1月4日に東京ドームで現役を引退した 新日本プロレス の 棚橋弘至 社長（50）が、自らプロデュースした大会のリング上で選手達と激しく乱闘し、物議を醸した。発端はセミファイナルで行われたNJPW WORLD認定TV王座戦であり、放送席にいた棚橋社長がリング側へ降り立つに至った経緯には、王者側からの明確な挑発があった。この出来事は単なるイベントではなく、プロレス界のトップである社長自らが関与した大規模な紛争として記憶されることになった。

棚橋社長が挑戦者セコンド就任へ

この事態の引き金となったのは、初防衛戦に臨む第11代王者シュン・スカイウォーカーの試合前のマイクパフォーマンスであった。シュンはカード決定の責任を問う形で、リングサイドではなく放送席にいた棚橋社長に対して厳しい言葉を投げかけた。具体的には、「矢野通のセコンドにつけ！」と要求し、「もっとリングに近いところでシュン・スカイウォーカーの戦いを見届ける、その義務があるんじゃないか？」と挑発したのだ。棚橋社長はこの煽りに応じる形で、挑戦者である矢野通のセコンド役に就くことを表明し、試合前の緊張感を高めた。

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試合は始まるとすぐに過熱し、ハウス・オブ・トーチャー（HOT）のディック東郷と金丸義信が介入する荒れた展開へと発展した。場外で矢野通が袋だたきに遭っている場面に棚橋社長が抗議に入ると、背後からシュン・スカイウォーカーが顔面をかきむしって襲撃するという暴挙に出た。これにより、棚橋社長は手首に手錠をかけられ、「ここでよく見とけ！」とコーナーに縛り付けられるという屈辱的な状況に晒された。これは社長として、そしてかつてのエースとして許しがたい扱いは、試合の流れを大きく歪める要因となった。

手錠を外しシュン側へ誤爆誘導

しかし、終盤に至り手錠が外れた棚橋社長はエプロンへ上がり、試合の運命を一変させる動きを見せた。シュンはレフェリーを投げつけられて転倒し、HOTの二人によるストンピングを浴びていたが、棚橋社の援護により状況は逆転した。金丸義信が放ったウィスキーミストと、ディック東郷によるパウダー攻撃をいずれもかわした棚橋社長は、これらの攻撃がシュンに誤爆させるよう仕向けたのである。この的確な援護射撃が呼び水となり、試合の攻防は急展開を見せた。

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棚橋社長はすかさず金丸義信に張り手を放つと、次はディック東郷にドラゴンスクリューを決めた。そして最後の仕上げとして、シュン・スカイウォーカーに対し、現役時代さながらのスリングブレイドをさく裂させた。この一連の反撃は、ただの喧嘩ではなく、プロフェッショナルとしての技術が結集されたものだった。棚橋社長自身の介入が、試合の決着に必要な条件を整え、矢野通が勝利を収めるための土台を作ったことは疑いようがない。社長としての威厳と、現役選手としての技が同居した極めて特異なシーンであった。

矢野通初戴冠と棚橋社のエール

棚橋社長による最後のスリングブレイドが響いた後、矢野通は9分8秒で横入り式エビ固めによってシュン・スカイウォーカーを降した。これにより矢野通は第12代NJPW WORLD認定TV王者として初戴冠（たいかん）を果たし、勝利の瞬間を喜んだ。試合後はヤングライオンの肩を借りてバックステージへ下がった棚橋社長だが、見せ場はこれだけで終わらなかった。メインイベント終了後に再びリングへ登場し、ザック・セイバーJr.からマイクを引き継いだ棚橋社長は、1・4東京ドーム以来となるエアギターを披露した。最後には「愛してまーす！」と叫び、自身のプロデュース興行を締めくくった。このパフォーマンスは、変わらぬ"エース"ぶりを聖地に刻み込むものとなり、観客に強い印象を残した。