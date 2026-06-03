梶ひろと蟲界、恋のスリルが!?

ゲームは特設サイト内で誰でも無料でプレイ可能。アース製薬ならではの仕掛けや「ある秘密」が隠されている4人のキャラクターがそろう。プロモーションムービーも公開されている。

ゲームは特設サイト内（PC・スマホブラウザ対応）にて、誰でも無料でプレイ可能。 作中では虫の習性や生態を活かしたキャラクターたちの行動によって好感度が上がるユニークな仕組みとなっており、多くの虫ケア用品を展開する アース製薬 ならではの仕掛けも用意された。

また、ゲームで出会う4人のキャラクターには、アース製薬だからこそ描ける「ある秘密」が隠されている。4人の「好きなもの」「嫌いなもの」に注目すると、予測不能でスリリングな恋の物語がより楽しめる。 本作の世界観を凝縮したプロモーションムービーが、特設サイトおよびアース製薬公式サイトおよびYouTubeにて公開された。 梶が演じる4キャラクターがもつ魅力的な声とともに、4人と始まるスリリングな映像となっている。 さらに、特設サイトに掲載されているプロローグ「STORY」には、ある仕掛けが隠されているという。

声に出して読むと何かがわかるかもしれない。 加えて、アース製薬公式サイトをフォローの上、対象のキャンペーンポストをリポストすると、虫ケア用品や「ごきげんラブリーデイズ」オリジナルグッズと、梶の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンが4日から実施される。17日までの予定である。 最初にお話をいただいたときは、「アース製薬さんが恋愛ゲームを作るなんて！ 」と、とにかく驚きました（笑）。1人で「4匹」を演じ分けるのは（おそらく）初めての経験でしたが、キャラクターたちの個性を生かせるよう、しっかりと分析しながら演じさせていただきました。

アース製薬さんならではの、いろいろな意味でスリリングな恋模様が待っています。 ぜひイヤホンをつけて、体験してみてください！





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