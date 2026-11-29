阪神梅野隆太郎捕手が29日、神戸市内で2年連続となる自身プロデュースの野球教室を開催。岩崎優、木浪聖也両選手や引退した岩貞祐太氏ら同期・チームメートが参加し、小学生に指導やホームラン競争で披露を行った。梅野は継続の意義と子どもの笑顔から得た活力に感謝し、充実した一日だったと振り返った。

阪神 梅野隆太郎 捕手（35）が29日、2年連続で自身がプロデュースする 野球教室 を兵庫・神戸市内で開催し、 岩崎優 投手（35）、 木浪聖也 内野手（32）、今季限りで現役引退した岩貞祐太氏（35）、元阪神の長坂拳弥捕手（32）が参加した。

小学校のグラウンドで、各ポジションに分かれて指導。 梅野は防具を持参し、自ら構えなどを小学生に実演して見せた。 ホームラン競争では梅野、木浪が校舎の壁に当てる特大の飛球を次々に披露。 梅野が推定99メートル、木浪が98メートルと、大きな打球を飛ばして子どもたちを喜ばせた。

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梅野は「単発でやるよりも続けることが大事だし、野球人として子どもたちにきっかけになるようなことができて良かったなと思うし、モチベーションというのは野球人として大事なことなので、こうやってオフシーズンにしかできない活動を継続してやっていきたいなと思うような日でした。 楽しく触れ合えて良かったですね」と充実感。 この日は大卒同期入団の岩崎、岩貞氏を始め阪神のチームメートが多数参加。