梅宮アンナ、闘病を経て再婚へ…著書で赤裸々に語る夫婦の絆と家族の日々

タレントの梅宮アンナ（53）が9日、著書『フルコース がんと私と家族の日々』の発売記念記者会見に出席。出会って10日で結婚した夫・世継恭規氏との結婚生活を振り返り、喧嘩を重ねながらも「やっと話が通じてきた」と語った。闘病がなければ結婚はなかったとし、 Standard treatment（抗がん剤、手術、放射線）を選択した経緯や家族への思いを綴った本書の内容についても詳しく紹介。

タレントの 梅宮アンナ （53）は9日、都内で著書『 フルコース がんと私と家族の日々 』（文藝春秋）の発売記念記者会見に現れ、10日間の交際を経て結婚した夫・ 世継恭規 氏との関係や、がん闘病を経た人生観の変化について率直に話した。

記者会見で梅宮は、結婚から約1年が経過した現在の夫婦関係について、「お互いが相手を知る期間が1年。 やっと1年を迎えられて良かったなと思います」としみじみと語った。 彼女は自身が51歳、夫が60歳という大人の結婚について、「このくらいの大人の男女が結婚すると大変なことがあって、けんかをしました」と赤裸々に打ち明け、喧嘩を通じて「やっと話が通じてきた」と実感していると述べた。 夫婦の向き合い方として、「言いたいことを言って、ダメならダメと思った」とし、遠慮なく本音をぶつけ合うことで関係を深めてきたと説明した。

これは、静かに壊れていくことを避け、建設的なコミュニケーションを重視した結果であると付け加えた。 さらに、梅宮は、がん闘病と再婚の関連性に言及し、「がんになっていなかったら結婚はなかったと思います」と断言した。 病気を経験したことで「自分が今まで分かっていなかったこと、見えていなかったことが、がんのおかげで見えてきた」と語り、人生観が大きく変わったことを明かした。 本書では、免疫療法や民間療法には頼らず、抗がん剤、手術、放射線治療という「標準治療」のフルコースを選択した経緯と、約2年間の治療の詳細が記されている。

治療中の葛藤や心境の変化、日々の出来事が率直な言葉で書かれている。 また、父・梅宮辰夫の秘話や晩年の様子、母・クラウディアへの思い、米国で暮らす娘・百々果への感謝も収録。 家族との関係性やそれぞれへの感情が赤裸々に描かれている。 電撃再婚に至るまでの経緯も明かされ、闘病と並行しながら新たな人生の一歩を踏み出す背景が語られている。

梅宮は1972年生まれ、東京都出身。 俳優の梅宮辰夫を父、元モデルのクラウディアを母に持つ。19歳でモデルデビュー後、『JJ』『CLASSY. 』『VERY』など数々の女性ファッション誌の専属モデルを務め、カリスマ的人気を博す。2002年に娘・百々果を出産。 タレントとしてテレビにも多数出演し、イベントや洋服のプロデュースなど幅広く活躍。2024年に乳がんを公表し、SNSで闘病を報告していた。2025年に世継恭規氏と再婚し、「出会って10日婚」として話題となった





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