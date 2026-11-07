桑田真澄がボウラー中山律子さん死去悼む「歴史が変わった瞬間」

桑田真澄が元プロボウラーの中山律子さんの死去を悼み、テレビ初パーフェクトゲームの感動的瞬間を回想。日本のボウリングブームを牽引した彼女の功績と人間性を振り返る。

歌手の 桑田真澄 が、元 プロボウラー で日本に ボウリング ブームを巻き起こした 中山律子 さん（通算64歳）の死去を悼むコメントを発表した。桑田は長年にわたり ボウリング への深い愛を公言し、中山さんを憧れの選手として挙げてきた間柄だった。

桑田は番組内で「ご訃報が届きました」と伝え、中山さんがお亡くなりになったことを明かした。この交流があったことを紹介しながら、「1年ぐらい前に、中山律子さんのご体調が、そんなに良くないかもしれない、なんてことをうかがっていた」と振り返った。

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1970年TV中継の感動的瞬間

桑田は、1970年にテレビ朝日（当時NET）で毎週水曜に放送されたボウリング番組での出来事を詳細に回想した。その時の対戦相手は海野房枝さんだったが、桑田は「あの有名な女子プロボウラー初のパーフェクト。300点をやられたのが中山律子さん」と、その歴史的瞬間を鮮明に記憶していた。

桑田は、後退から最大のライバルと言われる須田開代子さんも見守る中、ストレートボールに近い球種で中山さんが300点を記録した様子を語った。画面ではポケット薄めに当たるため、桑田自身もヒヤヒヤしながらテンピンが残らないかと思っていたが、8番ピンだけが残り、横からピンが飛んできて倒れたという。

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最後の12投目でストライクが決まり、その瞬間を「ボウリング界、テレビの世界も含めてスターが誕生した」と捉えた。当時、桑田は高校1年生か中学3年生くらいだったと振り返り、この出来事が自分たちにとっていかに大きな衝撃だったかを語った。

太陽のような微笑みと努力の背景

桑田は、中山さんが300点を出した直後に両手を高くしなやかに上げ、笑顔を見せたことに触れた。周囲は感動で泣いている中、本人は涙ではなく太陽のような美しいほほ笑みを浮かべていたという。その姿が世の中を動かす瞬間であり、歴史が変わった瞬間だとしみじみと語った。

また、中山さんが東京タワーボウリングセンターに所属していた際、東京タワーの非常階段を毎日駆け上がり、強靱な足腰を作るトレーニングを積んでいたことも明かした。華やかな活躍の裏には、女子プロ1期生として人知れず努力し、葛藤してきた苦労があったとしのんだ。

桑田の愛称大会とボウリングブーム

桑田は幼少時からボウリングに親しみ、サザンの楽曲「LOVE AFFAIR～秘密のデート」にも「ボウリング場」の歌詞が登場するなど、ボウリングへの愛を公言してきた。2019年以降は複数回、桑田の名を冠した公式大会「KUWATA CUP」を開催し、ボウリング文化の普及にも取り組んできた。

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桑田は、中山さんの功績が日本に一大ボウリングブームを巻き起こしたことを認めながら、「どうか、中山律子さんを超えるスターがまた日本のボウリングの世界から、どうか出て来ますように」と願いを込めた。

中山さんは1969年に女子プロ第1期生としてデビューし、1970年にテレビ中継で女子プロ初のパーフェクトゲームを達成。1971年には「さわやか律子さん」のテレビCMで全国的な人気を博した。桑田は「どうか中山律子さんを超えるスターがまた日本のボウリングの世界から、どうか出て来ますように」と結び、「中山律子さんのご冥福をお祈り致します」と献辞を捧げた。