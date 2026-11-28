桑田佳祐がドラマ「俺たちの箱根駅伝」主題歌を手掛けた理由と、神奈川県茅ヶ崎出身者としての想い、親戚の姿から中継を見る意外な事情を明らかにした。

人気歌手の 桑田佳祐 が、テレビ朝日系で放送中のドラマ「 俺たちの箱根駅伝 」の主題歌「 神々の襷 」を手掛けたことが、番組内のスタジオ出演を通じて詳細に語られた。

桑田佳祐のスタジオ登場とたすき贈呈演出

桑田は緑色のたすきを駆け足で身につけて登場し、番組スタッフや出演者へ特別な演出を見せた。

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フリーアナウンサーの羽鳥慎一には赤色のたすきを、タレントの市來玲奈には紫色のたすきをそれぞれ手渡すというサプライズがあった。

この日、桑田は自身の新曲「人誎し／人たらし」と、ドラマ主題歌「神々の襷」の二曲をスタジオで披露した。

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茅ヶ崎出身者が抱く箱根駅伝への愛着

桑田は、ドラマの原作を手がけた池井戸潤さんの書籍についても言及し、原作を読んだ際に強い感動を覚えたことを告白した。

神奈川県出身者としての立場から、自身の地元である茅ヶ崎という地名を歌詞の中に盛り込むことができた点に感謝を述べた。

特に、茅ヶ崎と戸塚を結ぶ道路（通称・戸塚茅ヶ崎線）を経て海に突き当たる風景は、地元出身者である桑田にとって感極まる瞬間であると熱弁を振るった。

聖域箱根とドラマ化への感慨と視聴習慣

箱根は地元民にとって魂のよりどころとなる聖域であると認識する桑田は、池井戸潤さん原作、大泉洋さん主演のドラマで主題歌を提供できたことを、ポップス歌手として大変喜んでいると語った。

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また、毎年行われる箱根駅伝のテレビ中継を視聴している事実も明かした。

桑田が中継を見守る理由として、浜須賀道路付近のクレーンカメラから烏帽子岩が映し出されるシーンで、毎年のように親戚が手を振っている姿を見つけるためだと説明した。

ランナーと面識のない親戚が知り合いでもない選手に手を振り、「それを見てくれ」と訴えるような様子が、桑田の中継視聴を欠かせないものしている意外な事情だった。