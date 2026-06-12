桑木志帆、ツアー4勝で首位浮上。金瑞娥、アマチュアとして2位

大和ハウス工業所属の桑木志帆（23）が、ツアー4勝を誇る実力者として、8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算15アンダーで単独首位に浮上。前週の海外メジャー全米女子オープンで14位に入った実力者が、2位に3打差をつけて週末に向かう。初日単独トップの14歳のアマチュア金瑞娥（キム・ソア、韓国）は69で回り、12アンダーの2位で決勝ラウンドに進んだ。

首位と1打差の2位から出た ツアー 4勝の 桑木志帆 （23＝大和ハウス工業）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算15アンダーで単独首位に浮上。 前週の海外メジャー 全米女子オープン で14位に入った実力者が2位に3打差をつけて週末に向かう。

初日単独トップの14歳のアマチュア金瑞娥（キム・ソア、韓国）は69で回り、12アンダーの2位で決勝ラウンドに進んだ。1・8メートルにつけた4番を皮切りに5連続バーディー。2日連続8バーディーに「ショットの調子がいい。 短い番手でしっかり狙えるし、それがピンに絡んでくれる」と胸を張り「取れるだけ取ろうと思っていた」と楽しそうに振り返った。 初日は64をマークしながら、14歳のアマチュアに1打差で首位を奪われた。 刺激になったようで「彼女を上回れるプレーをしたかったので」と満足げだ。

前週の全米女子オープンでは難コース、リビエラCCで4日間戦い通算1アンダーで14位に入った。 帰国したばかりで体調万全ではないが、ゴルフは好調を維持している。 今大会の2位以内、終了後のメルセデスランク上位3人にAIG全英女子オープン（7月30日開幕、英国）の出場権が付与される。

「全英に出たい。 自分の手で決めたいので優勝したい」と話す桑木が、今季2勝目へ「トータルでいいゴルフができている。 この調子をあと2日続けたい」と張り切った





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ゴルフ 桑木志帆 金瑞娥 ツアー 全米女子オープン メルセデスランク AIG全英女子オープン

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