桑子真帆アナの第1子妊娠 NHKアナウンス室の「看板不在」

NHKの女性アナウンサー陣は、桑子アナと和久田麻由子アナの「2大巨頭」が牽引してきたが、和久田アナが局を去り、川﨑理加アナが結婚を機に退局した今、NHKアナウンス室は「看板不在」という大きな転換期に直面している。

NHK の「顔」として君臨してきた 桑子真帆アナ （39）の第1子妊娠が報じられた。 彼女は今秋の出産に向けて、現在メインキャスターを務める「クローズアップ現代」を近く離れ、産休・育休に入ることが確実視されている。

そこで浮上してくるのが、次期エースの台頭だ。 特定のスターアナに依存する時代は完全に終焉を迎え、局内は次期トップの座を懸けた「新エース争奪戦」へ突入する。 長らくNHKの女性アナウンサー陣は、桑子アナと和久田麻由子アナ（37）の「2大巨頭」が牽引してきた。 しかし、絶対的エースであった和久田アナがすでに局を去り、さらに次期エース候補の筆頭と目されていた川﨑理加アナ（32）までもが結婚を機に退局した今、NHKアナウンス室はかつてないほどの「看板不在」という大きな転換期に直面しているといえる。

夫で俳優、小澤征悦（52）と結婚して5年。 現在は安定期に入ったとみられ、今秋には出産予定という。 現在出演している「クローズアップ現代」は当面出演を続けるとみられるが、いずれは産休に入ることは確実だ。 大本命といえるのが、「ニュースウオッチ9」の顔である副島萌生アナ（34）だ。

スポーツキャスターとして培った現場対応力と、安定したアナウンス技術に定評がある。 華やかなルックスと落ち着いた声質は夜の報道番組にふさわしく、次期エースの最右翼と言っていいだろう





zakdesk / 🏆 57. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

桑子真帆アナ NHK アナウンサー 看板不在 新エース争奪戦

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony with KAGEYAMA HiroshiThe Grand Ceremony of the 26th edition of the international music award MUSIC AWARDS JAPAN will be held on June 13, 2026, at TOYOTA ARENA TOKYO. The ceremony will be broadcast live on NHK and streamed worldwide on YouTube, with additional live streams on NTT DoCoMo's video streaming services Lemino, ABEMA, and radiko. The ceremony will feature performances by 12 artists, including Fujii Kaze, HANA, MISAMO, Sam Smith, Sakanaction, Chaminin, Tokyo Sky Orchestra with Special Guests [LiSA, TAKUMA (10-FEET), Ina-ji-endo], Yagumo, and Mitsuhashi. Hiroshi Kageyama, an actor known for his roles in Kamen Rider W and other films, will be the Grand Ceremony's MC for the second consecutive year.

Read more »

NHK『風、薫る』「いい人でなければ死んでもいいのですか？」の問いに反響。バーンズ好演のエマ・ハワードとは何者かライター・田幸和歌子さんによる連続テレビ小説『風、薫る』コラム。第10週放送の今週は、エマ・ハワードさん演じる教師「マーガレット・バーンズ」を深掘りします。

Read more »

舘ひろし「舘プロに入れて」直談判してきた小学生 「国宝」にも出演！多数新人賞受賞の新星に - スポニチ Sponichi Annex 芸能俳優の舘ひろし(76)が5日、NHK「あさイチ」（月～金曜前8・15）にゲスト出演。2021年に立ち上げた芸能事務所「舘プロ」所属の最年少俳優について語った。

Read more »

父は名バイプレイヤー。大河に続き新CMでも兄弟共演…明治大学の先輩後輩でもある“リアル兄弟”な若手俳優の正体2026年4月から放映されている、新菱冷熱工業のCM「私たちは新菱冷熱です」合同説明会篇に、小日向星一が男性社員役として出演している。就活生役には弟の小日向春平。大河ドラマ『青天を衝け』（NHK、20...

Read more »

『風、薫る』第51回 りんは、夕凪を救いたい一心で新聞社を訪ねるが…｜秋田魁新報電子版俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月～土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月～金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第51…

Read more »