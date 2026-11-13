桐谷広人氏、日経平均暴落日に10銘柄購入 含み益発生と苦言

タレントの桐谷広人氏が日経平均暴落時に10銘柄を買い増しした。大半は含み益だがキオクシアは下落。株主優待生活と農業的投資の姿勢を明らかにした。

タレントの 桐谷広人 氏（77）は13日、自身のSNSプラットフォーム「X」を更新し、株式市場での最新の投資状況と所持銘柄の収益性を公開した。彼は定期的に保有している株の内容を報告しているが、今回は先週市場が激しく動いた時期を焦点に当てて具体的な成果を明かした。桐谷氏は 日経平均株価 が暴落した日に積極的に買い付けを行い、その後の相場回復状況を示す画像をアップロードして情報を共有した。

暴落日に10銘柄購入で含み益発生

桐谷氏は、6日に日経平均株価が一時4000円以上も値下がりした市場状況について言及した。彼は暴落を逆手のチャンスと捉え、その日に10銘柄の株式を購入していたことを明かした。先週の金曜日に日経平均が3643円安、TOPIXが232ポイント安という大幅な下落があった際、彼は迷わず買いに走った。そして1週間後の現在、その10銘柄すべての株価が購入時と比較して微増に転じていることを報告し、購入判断が当たったことを喜んでいる。具体的には「ADワークス」が2万7500円の含み益を生み出しており、「バロックジャパンリミテッド」も9000円余りの利益を計上している。

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農業的投資と失敗銘柄の現状

桐谷氏は投資手法について、安い時に買って株主優待や配当を受け取りながら値上がりを待つ「農業的投資」が効果的だと強調した。彼が購入した10銘柄は、「ADワークスグループ」「バロック」「住友化学」「サクサ」「GMOフィナンシャルホールディングス」「SUBARU」「ヤマハ発動機」「マミヤオーピー」「4℃ホールディングス」「ビジネスコーチ」である。大半の銘柄で期待通りの成果が上がっている中、一部の銘柄については驚きの声も漏らした。特に「キオクシア」については、高値の3分の1という安値なので底値だと判断して購入したが、現在でも下落しており大失敗だと自認している。現金で購入しているため、気長に回復を待つ考えを示した。

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株主優待生活と投資家の経歴

桐谷氏は365日株主優待と配当によって生計を立てるユニークな投資家として知られている。彼のプロフィールは多岐にわたり、25歳の時にプロ棋士となり、57歳で引退した経験を持つ。株式投資への参入はバブル絶頂期の1984年に遡る。その後はバブル崩壊、ITバブル、リーマンショックなど、市場の激しい浮き沈みを数多く経験してきた。これらの過去の相場変動に対する対応力と忍耐が、現在の「農業的投資」という哲学を支えている。資産規模は現在7億円とされている。

市場変動への対応と今後の展望

今回の投稿は、短期的な値動きに左右されず、長期的な視点で投資を持つことの重要性を浮き彫りにしている。桐谷氏は暴落日に買い付けを行い、その後のわずかな値上がりでも喜び、さらに優待や配当を見込む姿勢を示した。これは市場参与者に対して、下落を恐れずに优质な銘柄を収集する視点の重要性を伝え続けている。投資初心者から経験者まで、多様な読者層に対して市場動向を分かりやすく解説する役割を果たしている。彼の報告は、株式市場における個人投資家の行動パターンを理解する上でも参考となる事例である。引き続き、保有銘柄の動向と投資哲学の進化に注目が集まっている。