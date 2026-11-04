桐光学園のエヒギェ、川崎市立橘高をPK戦で破り選手権予選決勝へ

桐光学園の守備の要エヒギェが、準決勝の川崎市立橘高戦で粘り強い守りを見せ、PK戦の末に勝ち上がった。11月8日の決勝では1年前に0-1で敗れた日大藤沢と再び対戦する。

神奈川県の全国高校サッカー 選手権予選 で、 桐光学園 が準決勝の川崎市立橘高戦をPK戦の末に制し、決勝進出を決めた。試合は後半終了間際に追いつかれて延長にもつれ込んだが、 桐光学園 のディフェンス陣が2点目を許さず、勝負はPK戦に持ち込まれた。決勝は11月8日、ニッパツ三ツ沢球技場で 日大藤沢 と対戦する。1年前の 選手権予選 で0-1の敗戦を喫した相手であり、リベンジマッチとして注目を集める一戦になる。

この試合で中心となったのは、3年生のディフェンダーであるエヒギェと、同じく3年生のセンターバックである笠羽健太の守備コンビだ。桐光学園の鈴木勝大監督は、後方からチームを鼓舞しながら粘り強い守りを見せた2人をはじめ、各選手の成長と努力を称えた。両選手は空中戦の強さと対人の強さを発揮し、川崎市立橘高の多彩な攻撃を封じ続けた。

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川崎市立橘高戦の守備とPK戦勝利

川崎市立橘高は多彩な攻撃を仕掛けてきたが、桐光学園はそれを受け止めて苦しい時間を耐え抜いた。後半終了間際に失点して追いつかれたあとも、守備陣は崩れなかった。試合はPK戦に委ねられ、桐光学園が勝利を手にした。

試合中、主将の3年生は負傷し、途中交代を余儀なくされた。主将から託されたキャプテンマークを巻いたのは、ディフェンダーの一人だった。その選手は「西城のため、応援してくれる人たちのため、本当に戦っていました」と振り返り、チームのために戦い抜いた思いを語っている。

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エヒギェは笠羽健太との関係について、「やっぱり隣に健太がいるから、自分も相手のフォワードにガツガツいけるっていうのがあるんで、ほんとに信頼しています」と話している。隣にいる相棒の存在が、思い切った対人守備の支えになっていることがうかがえる。

エヒギェの成長と1年前の悔しさ

エヒギェは1年前の選手権予選で、試合終了間際の失点により日大藤沢に0-1で敗れた経験を持つ。昨年はBチームのサブとして過ごした時期に意識を変え、一気に頭角を現した。昨秋からは先発に定着し、チームの守備の中心を担うようになった。

エヒギェは選手権への思いについて、小さい頃から大会を見てきたことに触れた。1年生の頃はスタンドから横浜創英が準決勝で敗れる姿を見ていたという。そして昨年は自らピッチに立ち、人生で一番悔しい負けを経験したと語っている。その上で、今年は命懸けで戦いたいと力を込めた。

今春にはU-17日本高校選抜に選ばれ、主力センターバックとして活躍した。その後は調子を落とした時期もあったが、桐光学園の中心選手として選手権予選を迎えている。課題として挙げていた声を出し続けるプレーも、この日の試合では見せた。エヒギェ本人は、もっと西城の力になりたいと話し、リーダーの一人としてチームを支えている。

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決勝の日大藤沢戦に向けた意気込み

エヒギェは決勝について、この1年の成長が試される80分になるとの認識を示した。次の80分は、まさにそうした舞台になると考えているという。絶対に勝ちたいという言葉には、昨年味わった悔しさを晴らす強い決意がにじんでいる。

決勝は11月8日にニッパツ三ツ沢球技場で行われ、相手は1年前に勝利を収めた日大藤沢である。桐光学園にとっては、昨年の敗戦から積み上げてきた成長を証明する場になる。エヒギェが人生で一番悔しい負けから得た経験を、ピッチの上で示せるかが焦点となる。

エヒギェは、チームメイトや勝って応援してくれる人々とともに、選手権出場を喜びたいと考えている。準決勝の勝利は、その夢に近づく大きな一歩になった。決勝で勝利すれば、選手権出場という目標が現実のものになる。