桐光学園がPK戦を制し日大藤沢と対戦 川崎橘に逆転勝利

桐光学園が延長戦を経てPK戦で川崎橘を破り、準決勝を突破した。8日に行われる決勝戦の相手は日大藤沢となり、大方貴裕監督が再戦に意欲を示している。

桐光学園 が、川崎市立橘との対戦で延長戦の末、PK戦を3対2で制し、決勝進出を決めた。試合は延長戦の終了間際に同点に追いつかれた後、PK戦へと突入したが、GKの 飯野凌斗 選手が決定的な阻止プレーを見せ、勝利を掴み取った。

圧倒的ペースも得点を欠き延長へ

桐光学園は前半を通じて攻撃を圧倒し、シュート数を7対0と引き離した。しかし、クロスバーとポストに3度も嫌われる幸運の欠如が響き、前半は0対0で折り返した。また、FWの西城大翔主将が足首の負傷により前半限りで交代する痛手もあった。

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後半に先制も直同点PK戦へ

後半30分、途中出場のFW町田夕透選手が一瞬の隙を突いて先制点を挙げたが、終了間際の同40分にCKから同点点を許した。後攻のPK戦では最初のキッカーが決まり0対1と追われる展開となったが、大方貴裕監督は敗北の流れにあると覚悟していた。

飯野選手の決定的なセーブが勝利呼ぶ

そのピンチの場面で、延長後半終了間際に投入されたGK飯野凌斗選手が活躍した。飯野選手は相手の2人目をポストに当てさせて失敗させると、続く3人目と5人目のシュートを阻止。大方監督は最後の最後まで諦めないチームの気持ちが、PK戦であのプレーを引き出したと評価した。

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8日の決勝は1年前の敗戦校と対戦

8日に開催される決勝戦の相手は、1年前に敗れた日大藤沢と決定した。準決勝を先に終えたため、桐光学園は相手の決定時点で対戦相手を知らなかったが、大方監督は去年の敗戦を前面に出してチャレンジャーの姿勢で戦う意向を示している。

1年間の積み重ねを三ツ沢で発揮

大方貴裕監督は、過去1年間で技術、戦術、フィジカルだけでなく悔しさも含め、すべてを積み上げてきたと語った。応援してくれる仲間や保護者のエネルギーを大きなエンジンに変え、決勝会場の三ツ沢に持ち込む準備ができていると意気込みを強めている。