株式会社Lister2040年度までの官民投資を3.1兆円と想定した政府ロードマップを背景に、製造業が自社の部材・加工技術から用途を探せる核融合発電の業界マップを公開。関連企業データベ…

」では「フュージョンエネルギー」を戦略分野の1つに位置づけ、官民投資ロードマップでは発電実証プラントを1基整備する場合、2040年度までの官民累計投資を3.1兆円と想定しています。

本サイトの名称に用いた「3.1兆円」は、この条件に基づく試算額です。 核融合装置の開発には、炉本体の設計に加え、コイルを支える大型金属部品の加工、真空容器の排気、炉内機器の冷却や交換など、多くの企業の技術が関わります。 一方、プロジェクト名や装置名だけでは、加工会社や部品メーカーが自社の技術を生かせる工程を見つけるのは容易ではありません。 そこで株式会社Listerでは、それぞれの設備にどのような部材や作業が必要か、誰がどの段階で必要とするかを整理しました。

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マップは「設計・建設」「磁場・低温」「加熱・電源」「真空・計測制御」「レーザー・光学」「炉内の熱・粒子」「熱回収・燃料管理」「保守・試験安全」の8分類で構成しています。 例えば「超伝導コイル」を選ぶと、電流を流す線材・導体、コイルを支える構造材とその加工、超伝導状態を保つ極低温冷却設備、コイルに電流を供給する電源の4つにつながります。 矢印をたどると、それぞれが必要になる理由を確認できます。 分類別の解説では、想定される調達主体をコイルメーカーや低温設備メーカーなどの役割で示し、製作・運転など需要が生じる段階と出典を併記しています。