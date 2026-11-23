高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、文献調査が始まった茨城県常陸大宮市で23日、市民を対象とした初の住民説明会が文化センターで開かれ、616人が参加した。鈴木定幸市長は、受諾表明前に説明会を見送った経緯について「反対派…

高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、文献調査が始まった茨城県常陸大宮市で23日、市民を対象とした初の住民説明会が文化センターで開かれ、616人が参加した。

鈴木定幸市長は、受諾表明前に説明会を見送った経緯について「反対派が押し寄せて説明会が成り立たなかった過去の事例を踏まえ、2年間の対話で理解を深める手順を選んだ」と釈明した。 説明会では、事業主体の原子力発電環境整備機構（NUMO）が、掘削や放射性物質の持ち込みを行わない机上調査であることを説明し、ガラス固化体を鉄製容器と粘土で覆い地下300メートル以深の岩盤に埋める「多重バリア」の安全性や、国の「科学的特性マップ」で市全域が適地の可能性が相対的に高い地域に該当している点などを解説した。

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鈴木市長は30年間で人口が約3割減少した市の危機感や財政基盤強化の必要性を訴え、風評被害への懸念には「9月のふるさと納税は単月で過去最高を上回る3億4000万円に達しており、影響は見られない」と反論した。 質疑応答は質問票方式で行われたが、会場の要望で2人が口頭で質問し、調査前の有志による要望書提出の経緯や「絶対安全」の根拠を問う声が上がった。 説明会終了後、70代男性は「向こうの言い分ばかりで曖昧な説明。 納得できない」と憤り、子供連れで参加した41歳の会社員男性も「調査に至った経過を透明化してほしい」と話した。

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また、報道陣の取材に応じた鈴木市長は「反対の声が大きく賛成を表明しにくい案件だと改めて感じた。 将来的に子どもに不安を与えるという質問には胸が痛んだ」と吐露。 その上で「現段階では安全に管理できる認識で誘致も含め賛成だが、市民の理解が必須条件。 今後は少人数や保護者向けの対話も重ねたい」と述べた。

市とNUMOは12月20日までに市内計5会場で説明会を開く方針だ。 同市は8月末の申し入れを受け鈴木市長が9月30日に受諾を表明し、10月15日に全国5例目の調査が始まった。 しかし、大井川和彦知事は次のボーリングなどの概要調査に同意しない姿勢を示している。 （飯田耕司）