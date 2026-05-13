株式会社アルファメイルが日本メンズヘルス医学会に加盟し、メンズヘルス領域における最新の医学的知見と融合

株式会社アルファメイルは、男性ヘルスケア総合ブランド「ナイトプロテイン」を通じて、テストステロンに着目した製品開発、情報発信、検査サービス、無料相談窓口の運営に取り組んでおり、日本メンズヘルス医学会に加盟することで、メンズヘルス領域における最新の医学的知見と融合することで、サービスをより良いものとすることを目指しています。

これらの変化は年齢のせいとして片づけられがちですが、その背景には男性ホルモン「 テストステロン 」の低下が関連しています。 株式会社アルファメイル は創業以来、男性 ヘルスケア 総合ブランド「 ナイトプロテイン 」を通じて、 テストステロン に着目した 製品開発 、 情報発信 、 検査サービス 、無料相談窓口の運営に取り組んでまいりました。

特に、医療機関での採血を必要とせず、自宅から毛髪を郵送するだけでテストステロン量を測定できる「テストステロン検査キット」の提供や、男性特有の悩みを無料で相談できるLINE窓口の開設を通じて、多くの男性がテストステロンと向き合うきっかけを創出してきたと自負しています。 今回、日本メンズヘルス医学会へ加入することで、メンズヘルス領域における最新の医学的知見と弊社が蓄積してきたテストステロン関連データや男性ヘルスケア相談で得た知見と融合させ、サービスをより良い物とすることを目指します。

日本メンズヘルス医学会に所属している企業として、テストステロンを軸とした男性ヘルスケアの信頼性をより一層高めるとともに、製品開発、検査サービス、ヘルスケアコンサルティング、情報発信といった面で、科学的根拠に基づいた体制を強化してまいります





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