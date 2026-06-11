株式会社RECORE、次世代購買導線設計をテーマとしたオンラインカンファレンスにスポンサー就任―リユース・小売業界のDXとファンマーケティングを加速

株式会社RECOREが、マイクロアドおよびUNIVERSE PULSE主催のオンラインカンファレンスにスポンサーとして参画。ライブコマースやSNS販促、ファンマーケティングを通じた次世代の購買導線設計を支援し、小売・リユース業界のデジタル転換を後押しします。

株式会社 RECORE は、小売・リユース業界に向けたクラウド型基幹システムである RECORE の提供を通じて、業界全体のデジタル・トランスフォーメーションを推進しています。 この度、同社は株式会社マイクロアドおよび株式会社UNIVERSE PULSEが共同で主催するオンラインカンファレンス、生活者のめんどくさいを突破する、次世代の購買導線設計術 ～推しブランド化までの成功ロードマップ～のスポンサーに就任したことを発表いたしました。

本カンファレンスは2026年6月11日木曜日の午前10時からZoomを用いたオンライン形式で開催される予定であり、現代の消費者が抱く購買プロセスにおける心理的なハードルや不便さをどのように解消し、スムーズな購買体験を提供するかという点に焦点を当てています。 特に、動画コンテンツの活用やライブコマース、SNSを起点とした販促活動、そして顧客を熱狂的なファンへと変えるファンマーケティング戦略について、各業界の第一線で活躍する専門家や実践者が登壇し、具体的な成功事例や戦略的なロードマップを提示します。

現代の消費市場において、消費者の購買行動は劇的な変化を遂げています。 かつての購買行動は、複数の商品スペックを比較検討し、最もコストパフォーマンスに優れたものを選択するという合理的な選択基準に基づいたものでした。 しかし、インターネット上の情報が爆発的に増加し、あらゆる場所で広告が氾濫する情報過多の時代となり、多くの消費者が広告疲れを感じ始めています。

その結果、消費者は単なる機能的な価値や価格の安さではなく、ブランドの理念やストーリーへの共感、あるいは信頼できるインフルエンサーやコミュニティの推奨といった、情緒的な価値に基づいて商品を選択する傾向を強めています。 いわゆる推しブランド化という概念は、単なる顧客満足を超え、消費者が自らブランドの支持者となり、周囲に推奨していくという強力なサイクルを生み出します。

このような共感と信頼に基づく購買導線の設計は、現代のECおよび小売業界において生存戦略とも言える重要な課題となっており、いかにして顧客との深い接点を構築し、長期的な関係性を維持できるかが、事業成長の鍵を握っています。 こうした市場環境の変化に対応するためには、フロントエンドでのマーケティング施策だけでなく、それを支えるバックエンドのシステム基盤の整備が不可欠です。

RECOREが提供するクラウド型基幹システムは、POSレジ機能、リアルタイムの在庫管理、ECサイトとのシームレスな連携、そして詳細な会員管理までを統合的に管理できるオムニチャネル運営の基盤を提供しています。 これまで450社を超える小売事業者の導入実績を持つRECOREは、店舗とデジタルを融合させた効率的な運営を実現することで、事業者がよりクリエイティブな販売戦略に注力できる環境を提供してきました。

ライブコマースやSNS販促といった新しい顧客接点は、リアルタイムの在庫連動や迅速な注文処理、そして個々の顧客属性に合わせたパーソナライズなアプローチがなければ、顧客にストレスを与える結果となりかねません。 例えば、ライブ配信で紹介された商品が即座に完売し、在庫管理が追いつかずにキャンセルが発生すれば、せっかく構築した信頼関係は一瞬で崩れてしまいます。 そのため、高度な基幹システムによる裏側での最適化こそが、次世代の購買導線設計を完結させるための必須条件となります。

RECOREが今回のカンファレンスのスポンサーに就任した背景には、同社が掲げる最適なコマース体験の実現というビジョンがあります。 ライブコマースやファンマーケティングを通じて顧客に最高の体験を提供することは、単に売上を上げることではなく、消費者が買い物を通じて得られる喜びや感動を最大化させることです。 小売事業者が新しい販売チャネルに挑戦し、生活者のめんどくさいという不満を解消し、心地よい購買体験を提供できるよう、RECOREはインフラ面からの支援を惜しまない考えです。

特にリユース業界においては、一点物という商品の特性上、在庫管理の複雑性が高く、デジタル化のハードルが高い傾向にありました。 しかし、クラウド基幹システムの導入によってこれらの課題が解決され、SNSやライブ配信を組み合わせたダイナミックな販売手法が導入されれば、リユース業界全体の価値向上と市場拡大につながることが期待されます。 本カンファレンスを通じて、RECOREは多くの小売事業者に対し、デジタル化がもたらす単なる効率化ではなく、顧客との関係性を深化させるための戦略的な武器としてのテクノロジーの活用方法を提案していきます。

ライブコマースでの熱量をそのまま購買へと繋げ、さらにその後のアフターフォローや会員管理を通じてファン化を促進させるという一連のサイクルを、システムとマーケティングの両輪で回すことの重要性を強調します。 情報過多の時代だからこそ、シンプルでストレスのない、そして心を満たす購買体験を提供できる企業が選ばれます。 RECOREは、これからも小売・リユース業界のパートナーとして、最先端のデジタル技術を駆使し、事業者の成長と消費者の幸福を同時に実現するエコシステムの構築に貢献し続けてまいります。

本イベントへの参画は、その一環であり、業界全体のデジタルシフトをさらに加速させる重要なステップになると確信しています





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