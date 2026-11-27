株式会社マーケットエンタープライズは、都心型店舗2号店となる「高く売れるドットコム 池袋東口駅前店」を2026年12月8日にオープンします。新宿1号店の好調な反響を受け、予約不要で立ち寄れる3フロア構成の店舗を展開し、ブランド品や家電など幅広い品目の査定に対応します。

株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証スタンダード・証券コード3135、以下「当社」）は、2026年12月8日（火）、当社が運営する「高く売れるドットコム」の都心型店舗2号店となる「高く売れるドットコム 池袋東口駅前店」をオープンいたします。

「高く売れるドットコム」は、生活必需品から趣味嗜好品、農機具、車、法人向け商材まで幅広い商材を対象とする総合リユースサービスです。30の買取専門サイトを運営し、国内15か所のリユースセンターを拠点に、年間48万件（2026年6月時点）の買取依頼に対応しています。 これまで当社は、出張買取・宅配買取やリユースセンターでの持込買取、およびEコマースでの販売を主軸としてまいりました。 一方で、お客さまからは「思い立ったときに気軽に持ち込みたい」「査定の内容を目の前で確認してから手放したい」といった、店舗利用へのニーズが高まっています。

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こうした声に応えるべく、本年10月、当社初の都心型店舗を新宿にオープンいたしました。 開店から約1か月で来店数は当初想定の約120％、買取件数は約140％を記録するなど、多くの反響をいただいております。 都心型1号店の好調な反響を受け、このたび2店舗目の都心型店舗として「高く売れるドットコム 池袋東口駅前店」を開業いたします。3フロア構成のゆとりある空間を備え、査定予約不要でお立ち寄りいただけます。 査定の過程や金額の根拠を対面で丁寧にご説明するため、初めての方でも納得感を持ってご利用いただけます。