株式会社嵐の代表取締役で弁護士の四宮隆史氏が11月24日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、アーティストの楽曲や影響力の政治利用を巡る自身の見解について改めて…

株式会社嵐の代表取締役で弁護士の四宮隆史氏が11月24日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、アーティストの楽曲や影響力の政治利用を巡る自身の見解について改めて説明した。2日間で表示回数が180万を超えるなど、ネット上で大きな反響を呼んでいる。

四宮氏はSNS上で飛び交う「戦争賛成者」といった批判に対し、「私は戦争反対です。 当たり前のことです」と明言した上で、与野党やテーマを問わず、アーティストのファンを特定の政治集会に取り込もうとする動きに強い違和感を抱いていることを強調した。 2026年11月19日の国会前デモに合わせ、「嵐ファンが立ち上がればすごい数になる」とファンの動員力を目当てに、国会図書館前で 嵐のデビュー曲『A・RA・SHI』を合唱しようという呼びかけ が拡散。

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「#反戦ジャニオタと連帯したい」などのタグが用いられた。 11月16日、株式会社嵐の代表取締役である四宮隆史氏（弁護士）がXで言及。 「血と涙と汗の結晶であるアーティストの名声や作品を、体制・反体制にかかわらず同意もなく政治的な活動に利用しようとする行為に対しては、 吐き気がするほどの激しい嫌悪感を抱きます 」と強い不快感を表明した。 ファンから「嵐を守ってくれてありがとう」と感謝と安堵の声が相次いだ一方、デモ賛同者の一部からは「社長が言うなら嵐は戦争賛成ということか」「自民党の犬」といった極端な解釈や反発が噴出した。 11月24日、四宮氏がXを更新。