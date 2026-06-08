株式会社AINO、対話型AI面接官『MIRAI』本格稼働開始―採用ミスマッチ解決に向けた科学的アプローチ

株式会社AINOが開発した対話型AI面接官『MIRAI』が、全国29社の実証フェーズを経て2026年6月8日から本格稼働を開始。福岡企業由来の戦略でバイアスを排除し、候補者の隠れた才能を客観データで可視化。

株式会社AINOが、対話型 AI面接官 『 MIRAI （ミライ）』の実証フェーズを29社で完了し、2026年6月8日より本格稼働を開始しました。 MIRAI は福岡の老舗住宅メーカー「悠悠ホーム株式会社」が、採用課題を解決するために立ち上げた「攻めの多角化戦略」の結晶であり、天神ビッグバンの第1号ビル「天神ビジネスセンター」を拠点に運用が行われています。

このサービスは、採用面接における「勘」「情」や「学歴」「外見」といったバイアスを排除し、候補者の隠れた才能を客観的データとして可視化することで、企業と候補者双方が納得できるマッチングを実現します。 1. 科学的分析の導入 JAPAN MENSA会員の代表が監修するMIRAIは、ビジネス戦闘力を50点満点で定量化します。 代表である北島靖隆氏はIQ上位2％のMENSA会員であり、その思考ロジックをアルゴリズム化。 候補者の地頭力を含む行動特性を評価し、全10項目を詳細に分析。

結果は独自の「9マトリクス」で可視化され、候補者と企業の活躍社員との適合度を精密に算出します。 AI一次面接は深夜や休日でも自宅からリラックスして受けられるため、候補者へのメリットが大きく、客観的な評価は納得感を高めます。 人間側は企業の魅力付けや相性の確認に熱量を注げるようになり、より戦略的な採用が可能になります。 2. 実証フェーズと市場への影響 2026年2月に運用開始後、全国29社が実証パートナーとして参画。

現場からのフィードバックを取り込み、質問難易度の調整やペルソナ編集機能を柔軟に追加することで、あらゆる業種・職種で機能する社会実装モデルへ進化しています。 労働市場の流動化が進む中、採用ミスマッチは早期離職の連鎖を生む社会課題となっていますが、MIRAIは科学的客観分析と熱意あるアプローチを融合させ、入社後の活躍と定着を前提としたマッチングを提供。 これにより、企業と個人が真のWell‑beingを実感できる社会創造を目指しています。 3.

企業としての理念と未来像 AINOは「AIで、人の生産性を最大化し、日本の未来を上向かせる」をミッションに掲げ、AIの使命、I know（経営知）、愛の利他精神という三つの想いを込めています。 MIRAIは属人化された採用プロセスを3ステップで完全アップデートし、AIが精緻な見極めを担い、人間は魅力付けに集中する戦略的採用を実現。 今後はより多くの企業がMIRAIを導入し、採用活動を戦略的投資へと変革することが期待されています





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI面接官 MIRAI 採用ミスマッチ 科学的分析 戦略的採用

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

トランプ大統領、AI国家安全保障に関する大統領令に署名 政府への優先アクセスとサイバーセキュリティ強化を指示トランプ米大統領は、人工知能（AI）の国家安全保障への統合とサイバーセキュリティの強化を目的とした新しい大統領令に署名した。この大統領令は、米国がAI分野での世界的リーダーシップを維持・強化しながら、安全保障上のリスクを軽減するための枠組みを提示している。正式な概要文書では、イノベーションと安全保障のバランスを取る「常識的なアプローチ」として位置付けられ、AIとサイバーセキュリティにおける米国の優位性を確固たるものにするとしている。実際の策定過程では、主要AI企業からモデルの高度化に関する説明を受け、政策の早急な実施の必要性が認識されたという。

Read more »

難易度の高いテクサポとコンテンツローカライズをどう効率化？ AI活用のリアルな実践例「CData Connect AI」で社内データを生成AIが利活用できる環境を構築することで、業務を爆速・高品質化したCData Software Japan。前回は営業現場での生成AI活用を見てきたが、今回は社内勉強会で披露されたテクニカルサポートとマーケティングでの活用事例を披露する。

Read more »

中国との「AI戦争」、欧州は米国側に付くべき 米大使【6月6日 AFP】米国のアンドリュー・パズダー駐欧州連合（EU）大使は5日、中国との「AI（人工知能）戦争」において欧州は米国側に付くべきだと述べ、テック産業で米国依存から「脱却」を試みるEUの取り組みに懸念を示した

Read more »

米アンソロピック、AI開発減速を提言 - エキサイトニュース【ニューヨーク共同】人工知能（AI）開発の米アンソロピックは6日までに、AIが自律的に進化し、暴走し...

Read more »

東芝、販売予測AIを開発 27年度に本格実用化 - エキサイトニュース東芝は、電子レシートの購買データから消費者の傾向を自動的にグループ化する人工知能（AI）を活用し、新...

Read more »

なぜ本番環境のAIは失敗するのか？ Datadog調査で判明した「運用の壁」と打開策Datadogは、本番環境でAIを運用する組織のデータを分析した「2026年版 AI Engineering調査レポート」の結果を発表した。AI導入が急速に進みデータ量が増加する一方、運用の複雑化に伴い、本番環境でのAIリクエストの約5%が失敗している現状が明らかになった。

Read more »