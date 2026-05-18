株式会社ハッチィングがビューティーワールドジャパン東京で美容サロン向けAI業務支援サービスを正式発表

株式会社ハッチィング(本社：福岡県）がビューティーワールドジャパン東京において、美容サロン向けAI業務支援サービス『AIもう一人の自分』を正式に発表します。近年、美容業界では慢性的な人材不足に加え、スタッフの退職や異動に伴う引き継ぎ不足が大きな課題となっています。本サービスは、営業時間外のLINE対応、予約受付や確認、店販商品の案内、休眠顧客への再来促進など、売上に直結しにくい業務をAIが支援することで、店舗運営の負担軽減と対応品質の平準化を狙います。

株式会社ハッチィング (本社：福岡県）が、2026年5月18日から20日まで東京ビッグサイトで開催される ビューティーワールドジャパン東京 において、 美容サロン向けAI業務支援サービス 『AIもう一人の自分』 を正式に発表します。

近年、美容業界では慢性的な人材不足に加え、スタッフの退職や異動に伴う引き継ぎ不足が大きな課題となっています。 営業時間外のLINE対応、予約受付や確認、店販商品の案内、休眠顧客への再来促進など、売上に直結しにくい業務が現場の負担を増しており、多くのサロンが本来注力すべき接客や施術に十分な時間を割けない状況にあります。 特に小規模サロンでは、オーナー自身が施術、接客、SNS運用、教育、顧客対応まで担うことも多く、日々の業務が属人的になりやすいことも課題です。

したがって、株式会社ハッチィングが展開するのが美容サロン向けAI業務支援サービス『AIもう一人の自分』です。 本サービスは、予約対応、問い合わせ返信、来店後のフォロー、店販案内などの業務をAIが支援することで、店舗運営の負担軽減と対応品質の平準化を狙います。 人に依存しやすい日常業務を補完することで、スタッフ不在時や引き継ぎ不足による機会損失を抑え、現場がよりお客様への価値提供に集中できる環境づくりを後押しします。 本取り組みは、美容業界における人材不足や引き継ぎ課題への対応をさらに強化するものです。

今回の展示会では、AIもう一人の自分への活用イメージをご紹介し、具体的な導入相談にも対応予定です。 ソフトバンクとの連携により、AI搭載だけでなく、通信環境や導入支援体制も包括的にサポートし、人手不足が経営課題となっている幅広い店舗への導入を推進する予定です





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人材育成 ビューティーワールドジャパン東京 株式会社ハッチィング 美容サロン向けAI業務支援サービス 『AIもう一人の自分』 支払環境 導入相談 ソフトバンクとの連携

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