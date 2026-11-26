プレスリリース 株式会社プレックス、女子プロバレーボールチーム「アルテミス北海道」とトップパートナー契約を締結

アルテミス北海道は、札幌市を本拠地とし、V.LEAGUE WOMENに所属する女子プロバレーボールチームです。

「北海道の女性活躍のシンボルとなる」をミッションに掲げ、スポーツを通じた地域の活性化を目指しています。 北海道においても、人手不足などの課題を抱える企業が多く、当社の事業を通じて地域課題の解決にも貢献できると考え、今回のトップパートナー契約に至りました。 今回のパートナーシップは、株式会社プレックスの黒崎社長と私が前々職の職場で苦楽をともにした “ご縁”がきっかけとなっております。 プレックス様は、物流・建設・製造をはじめとするエッセンシャル産業において、日本の基盤を支える強力な事業を展開されています。

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一方、北海道においても人材不足は地域経済の喫緊の課題です。 単なるスポーツ支援の枠組みを超え、「スポーツが持つ発信力」と「プレックス様が持つ課題解決力」を 掛け合わせることで、北海道に確かな活力を生み出せるパートナーになれると確信し、私からお声がけ をさせていただきました。 若き日の信頼関係を礎としながらも、それぞれ異なるフィールドで挑戦を重ねてきた今、こうして心強いパートナーとして再び同じ方向を向いて挑戦できることを大変感慨深く思っております。 プレックスの皆様とともに、北海道の未来へ新たな価値を共創してまいります。